Nuorta viulutaitoa Salin klassisiin

Tässä on ainesta. Nimittäin 14-vuotiaassa viulistilupauksessa, joka napattiin ylöjärveläiseen klassisen musiikin konserttisarjaan.

Herkät sävelet viipyilevät ja lainehtivat tamperelaisessa olohuoneessa. Kohta ne kiihtyvät. Kiirehtivät, loikkivat. Ja taas rauhoittuvat. Soittaja elää mukana kehollaan keinahdellen. Silmät seuraavat nuotteja, sormet viilettävät otelaudalla ja jousi kiitää kielillä.

Viulua kannattelee leukansa alla vasta 14-vuotias Iidamari Ahonen. Kauniisti soittava viulistilupaus on jo saanut joitain hienoja esiintymismahdollisuuksia ja pokannut kriitikkokehujakin.

Pian lupaava soittaja saadaan Ylöjärvellekin.

Tampere-talosta Ylöjärvelle

Ylöjärven keikka urkeni Tampere-talossa viime syksynä kuullun konsertin vanavedessä.

Tampere-taloon neito pääsi, kun hänen isänsä näki tyttären viulisti-opettajan ja tämän kollegoiden hienon konsertin ja innostui ehdottamaan samanhenkisen konsertin järjestämistä Tampere-talossa, tällä kertaa tyttären, opettajan ja tämän pianistivaimon voimin. Samalla tyttö pääsisi myös soittamaan toivomaansa, usealle soittajalle tarkoitettua kappaletta. Osapuolet nostivat idealle peukkua.

– Ei opettajan kanssa esiintyminen ihan tavanomaista ole, opettaja Petri Aarmio kertoo mutta toteaa, että tarttui mieluusti ideaan, jotta tyttö saisi lisämakua konsertoinnista.

Tampere-talon konsertin jälkeen Ylöjärven kulttuuripalveluihin putkahti yleisön toive hamuta nuori viulisti tännekin. Ja niin kolmikko värvättiin Salin klassiset -konserttisarjaan.

Rahkeet ammattiin

Täkäläisyleisön eteen saapuu musiikinnälkäinen soittaja.

– Soittaminen on minulle todellakin enemmän kuin harrastus. Haluaisin siitä ammatin, ja se on mennyt vähän koulunkin edelle. Haluan pyrkiä parhaimpaani. Jos en ole soittooni itse tyytyväinen, miksi jättäisin sen siihen? Aina kun soitan, musiikki herättää minussa tunteita ja nautin, Ahonen luonnehtii paloaan.

Jotain motivaatiosta kertoo sekin, ettei soittaja ainoastaan harjoittele ahkerasti vaan on valmis reissaamaan viikoittain opettajansa oppiin Helsinkiin, kun opettaja ei pysty tulemaan tänne. Perhe näet tahtoi juuri Aarnion, johon oli niin tyytyväinen tytön oltua aiemmin tämän kursseilla Tampereella.

Opettajakin luonnehtii oppilastaan motivoituneeksi ja lahjakkaaksi soittajaksi:

– Hän on motorisesti äärimmäisen hyvä. Hän on musikaalinen ihminen, luonnollinen soittaja, ja soittaa kauniilla laulavalla äänellä – osaa laulaa viulun kanssa. Ja hän on nopea oppija. Hän selkeästi tavoittelee ammattia, ja hänellä on siihen erinomaiset mahdollisuudet.

Antoisa kombo

Ihka oikea konsertti opettajan kanssa suo monenlaisia eväitä. Jo harjoitteluun tulee päämäärän myötä erityistä intensiteettiä, ja lisäksi porukalla soitettaessa oppilas pääsee harjoittelemaan myös kamarimusiikkia eikä vain yksin soittoa.

Itse konsertti puolestaan virittää positiivista painetta, joka tuuppii onnistumaan.

– Hyvän muusikon kanssa soittaessa yrittää parastaan ja saa myös toisen soitosta jotain itselleen, nuori viulisti sanoo ja ynnää myös yleisön valavan soittajaan erilaista intoa kuin tavallisissa oppilaskonserteissa.

On yhteiskonsertti ammattilaisellekin antoisa.

– Nuoren mutkattomuus ja rehellinen heittäytyminen on ilahduttavaa. Nuorella on ihan oma energiansa. Ja kun kuuntelee, mitä itse saarnaa oppilaalle, sitä muistuttelee itselleenkin, opettaja sanoo.

Yleisölle kombo voi kaksikon mielestä tarjota jotain erilaista, kiinnostavaa ja ainutlaatuista. Voi seurata, millaista on aloittelijan ja ammattilaisten yhteispeli. Toisaalta tarkoitus on tarjota hieno konsertti ilman, että siitä paistaa oppilasasetelma.

– Toivon, että kuulijat tulevat kuuntelemaan muusikkoja, eivätkä ajattele, että siellä joku rääpäle soittaa, viulistilupaus hymyilee.