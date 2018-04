Koko perheen suunnistuskoulu alkaa ensi viikolla Lamminpäässä

Ensi tiistaina Lamminpään urheilumajan kahvilassa käynnistyy Epilä Esan järjestämä koko perheen suunnistuskoulu, jonka lopputuloksena kurssilaisten tulisi selvitä metsässä kartan ja kompassin avustuksella.

Suunnistusoppia vetää vuodesta 1970 asti suunnistanut ylöjärveläislähtöinen Kalle Heino suunnistusseura Epilän Esasta.

Vuosikymmenten aikana suunnistusharrastus on vienyt miehen eri maailman kolkkiin. Pisimmällä Heino on käynyt suunnistamassa Australiassa, jonka lisäksi hän on valloittanut harrastuksensa puitteissa useat Euroopan maat ja kaikki Pohjoismaat.

Heinolle nimenomaan Pohjoismaat ovat suosikkialuetta, kun puhutaan suunnistamisesta. Ylöjärveltä hän nimeää parhaaksi suunnistuspaikaksi Antaverkan Mastovuoren.

– Pohjolassa on kaikista parhaimmat maastot, jotka ovat myös erityisen vaativia. Täällä suunnistaessa tulee kartanlukutaidon olla kunnossa, uransa Moision yläkoulussa opettajana tehnyt Heino sanoo.

Tärkeä taito

Heino kertoo, että suunnistusopeista ja kartanlukutaidosta on apua ihan perinteisillä metsäretkilläkin. Hänen mukaansa esimerkiksi Lappiin suunnatessa suunnistustaito on pakollinen, sillä nykyteknologia ei aina toimi keskellä korpea.

– GPS ei toimi joka paikassa. Tällöin pitää osata lukea karttaa ja käyttää kompassia, hän toteaa.

Heinon mukaan suunnistus on laji, joka sopii niin luonnosta nauttiville retkeilijöille kuin tavoitteellisille urheilijoillekin. Tärkeintä on, että jokainen suunnistaa oman mielensä mukaan.

– Suunnistus on mukava liikuntamuoto. Ei tarvitse juosta rataa pitkin kieli vyön alla, vaan voi samoilla ja katsella hienoja maisemia, hän perustelee.

Lamminpää sopii aloittelijoille

Ylöjärvellä järjestettävä koko perheelle suunnattu suunnistuksen oppikoulun starttaa siis ensi tiistaina Lamminpään urheilumajan kahvilasta.

Neljänä peräkkäisenä iltana porukka kokoontuu teoriatuntien merkeissä, ja tunneilla käydään läpi esimerkiksi karttaa liittyvät asiat: värit, mittakaavat ja symbolit.

– Tutustumme myös kompassin käyttöön ja opettelemme sen lukemista, jota reitillä pysyminen onnistuu luonnossa, Heino kertaa.

huhtikuuta järjestettävällä jatkokurssilla päästäänkin sitten itse asiaan, kun porukka suuntaa Lamminpään metsään opettelemaan suunnistusta käytännössä.

– Lamminpää on kohtuullisen helppo ja siksi hyvä maasto suunnistusta aloitteleville. Tämän kurssin käytyään ihminen osaa varmasti kulkea metsässä, hän sanoo.