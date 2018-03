Videopelit eivät tee lapsista murhaajia

Minulle pelit ovat aina olleet lähellä sydäntä, ja minulla on peleistä hyviä ja huonoja kokemuksia. Negatiivisia kokemuksia ovat kymmenet ohjaimet, jotka olen tuhonnut raivoissani.

Yksi positiivinen puoli on englannin helppo oppiminen.

Puhun sitä monesti kavereiden kanssa ja yksin. Hyvin usein myös ajattelen englanniksi. Monet pelit ovat opettaneet muitakin kieliä, kuten latinaa, mutta hyvin vähän.

Monet ovat jopa itse tehneet pelejä, joko budjetilla tai ilman. Hyviä esimerkkejä ovat Toby Foxin kehittämä Undertale tai A Hat in Time, jonka kehitti Gears For Breakfast.

StudioMDHR suunnitteli seitsemän vuoden ajan Cuphead-nimistä peliä, joka muistuttaa 30-luvun Fleischer animaatioita.

Vanhemmat, olkaa mukana lapsenne harrastuksissa, olivat ne pelaamista tai urheilua. Kunhan harrastus ei ole haitallista nuorelle.

Lapset ja nuoret kaipaavat huomiota ja tukea kasvaessaan enemmän kuin koskaan. Ymmärrän erittäin hyvin kuitenkin, miksi vanhemmat monesti toruvat pelejä. Monet pelit antavat pelaajalle vapauden tehdä mitä huvittaa, oli vapautta sitten rento ajomatka maalla tai suuri pankkiryöstö.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka lapsenne tällaisia pelejä pelaa, se ei tarkoita että lapsenne sellaisia rikoksia oikeasti tekisi. Videopelit eivät tee lapsista murhaajia.