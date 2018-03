Vierailimme viime perjantaina Ylöjärven lukiolla tapaamassa lukion yrittäjyyslinjan opiskelijoita. Olemme onneksemme saaneet heidät avuksemme Nuoria Somettaa 2018! -tapahtuman järjestelyihin.

Heistä on korvaamaton apu itse tapahtumassa mutta myös jo ennen h-hetkeä.

Tuon inspiroivan tapaamisen jälkeen olimme paljon viisaampia siitä, miten tapahtuman sisältö kannattaa nuorille esittää ja minkälaiset käytännöt tapahtumassa saavat nuoret innostumaan.

Kaikista kiitollisinta on se, että Y-linjalaiset olivat meitä kohtaan suorasanaisia ja kertoivat näkemyksensä turhia kaartelematta. Hienoja ja älykkäitä nuoria!

Samalla tuli entistä selvemmäksi se, miksi Nuoria Somettaa -tapahtuma kannattaa järjestää. Paikallislehti todellakin tarvitsee nuorten näkemystä siitä, mikä on heitä ja jopa nuoria aikuisiakin kiinnostavaa paikallista mediasisältöä.

Sosiaalisen median voima on tänä päivänä äärimmäisen suuri. Vaikka Ylöjärven Uutisetkin näkyy päivittäin sosiaalisessa mediassa, se ei tällä hetkellä tavoita kovinkaan suurta osaa nuorisosta.

Nuoria Somettaa -tapahtumaa valmistellessa olemme kuitenkin jo nyt saaneet arvokkaita vinkkejä siitä, minkälainen someviestintä voisi toimia.

Yksi iso asiantuntija on tämän lehden sivuilla haastattelussa oleva tubettajatähti Pinkku Pinsku. Satojen tuhansien ihmisten somessa seuraama Pinkku Pinsku on taatusti kehittynyt käyttämään sosiaalista mediaa oikein. Ja mikä hienointa, Pinkku Pinsku jakaa oppejaan meille kaikille Nuoria Somettaa -tapahtuman lavalla 13. huhtikuuta.

Kun iltapäivällä ennen varsinaista tapahtumaa kuullaan myös Helmi Elina Korhosen luennot itsensä johtamisesta somemaailmassa, tarjoillaan Koulutuskeskus Valossa yhtenä päivänä hurja määrä sometietoutta.