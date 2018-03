Vastuu on meidän

Ylöjärven Uutiset osallistuu useiden muiden medioiden tapaan maanantaina alkaneeseen Vastuullisen journalisimin kampanjaan. Vastuullisen journalismin merkki koristaa tästä lähtien Ylöjärven Uutisten pääkirjoitussivua.

Kampanjan tarkoitus on kertoa, mitkä mediat kuuluvat 50-vuotisjuhlavuottaan viettävän Julkisen sanan neuvoston piiriin. Nämä mediat julkaisevat vastuullista journalismia.

Ylöjärven Uutiset on sitoutunut journalistin ohjeisiin. Tämä takaa sen, että lukijamme saavat luettavakseen totuudenmukaisia uutisia. Tärkeintä on, että toimituksessamme tehdään päivittäin oikeita eettisiä valintoja.

Yksikään media ei onnistu aina. Me kuitenkin oikaisemme virheemme, kun sellaisia tulee. Se on vastuullista journalismia.

Nykymaailmassa on paljon valemedioita, jotka eivät noudata journalistin ohjeita. Ihmisten luettavaksi, kuultavaksi ja nähtäväksi tulee esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa jatkuvasti uutisia, joista on tarkoituksellisesti tehty valheellisia.

On erittäin tärkeää, että yleisö osaa erottaa valeuutisen oikeasta uutisesta. Eräs vastuullista journalismia julkaisevien medioiden tehtävistä onkin kohentaa ihmisten medialukutaitoa.

Vastuullinen journalismi on merkittävä voimavara demokratialle ja avoimen yhteiskunnan toimivuudelle.

Loppuun lukuvinkki: tämän lehden kolmesivuisessa reportaasissa kerrotaan monesta eri näkökulmasta Suomen sisällissodan tapahtumista Ylöjärvellä. Toimittajamme Iiria Lehtisen tekemä upea kokonaisuus on todellakin lukemisen arvoinen.