Satutäti teki jo monta haavematkaa

– VALTAVAN ihanalta tämä tuntuu, toteaa arpaonnen suosima Irma Hakola heti kättelyssä.

Lempääläläinen Hakola voitti Pirkanmaan Lehtitalon alkuvuoden tilaaja-arvonnan, jossa palkintona oli 800 euron lahjakortin Holiday Club -kylpylöihin. Arvontaan osallistuivat automaattisesti kaikki Pirkanmaan Lehtitaloon kuuluvien neljän paikallislehden, Lempäälän-Vesilahden Sanomien, Akaan Seudun, Sydän-Hämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten tilaajat, joiden täystilaus oli voimassa arvontapäivänä 28. helmikuuta.

– Kuultuani arpajaisvoitostani tein samana iltana jo aika monta haavematkaa, hän naurahtaa.

Moni lempääläläinen tuntee Hakolan päiväkodin tätinä, sillä onhan hänellä takana 36 vuotta päiväkodin hoitajan työtä. Tällä hetkellä Irma Hakola toimii Lempäälän päivähoitoyksiköitä kiertävänä satutätinä. Hakola muun muassa tekee nukketeatteriesityksiä, lukee satuja ja loruttelee lapsille.

Hakola on pitkäaikainen L-VS:n lukija. Lehti on tullut hänelle jo 44 vuoden ajan.

– Olen tilannut Lempäälän-Vesilahden Sanomia vuodesta 1974 lähtien. Lehti tuli lapsuudenkotiini ja tilasin sen heti omaan kotiin muutettuani. Minulle on aina ollut itsestään selvää, että lehti tulee kotiin.

Hakola kertoo lukevansa lehtiä säännöllisesti, ja paikallislehdissä on hänen mukaansa hyviä paikallisia juttuja.

– Kun olen Lempäälässä koko ikäni asunut, lehdessä on myös paljon tuttuja kasvoja. Hiljattain lehdessä oli kiinnostava juttu Ideaparkissa järjestetystä murhamysteeritapahtumasta, sillä se käsitteli kirjan julkaissutta kirjoittajapiiritoveriani.

– Kun lehdessä on jokin mielenkiintoinen juttu, joka kolahtaa, luen sellaiset aina.

KATARIINA RANNASTE