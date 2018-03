Leffa-annos lapsille

Leijaan saapuu satsi ilmaisia lasten elokuvia. Kulttuuri kun kuuluu kaikille.

Tölkki matkaa kierrätykseen. Miltä taival tuntuukaan?

Toukka taas etsii uutta kotia, kun vanha tuhoutuu. Ja hylkeet äityvät mielenosoitukseen, kun meren saasteet kiusaavat niiden elämää.

Pian Leijassa nähtävässä lasten elokuvanäytöksessä on mainio tarina poikineen. Ja kaikki ovat lähtöisin lasten ja nuorten käsistä.

Elokuvaa kaikille

Näytös on Tampereen elokuvajuhlien järjestämä ja kiertää muutamassa kirjastossa. Tapahtumakoordinaattori Kati-Anne Leino selittää elokuvajuhlien tarjoamia erilaisia ilmaisnäytöksiä yhteiskuntavastuulla.

– Kulttuurin pitäisi olla mahdollista kaikille eikä vain niille, joilla on varaa maksaa siitä. On hyvä olla ilmaista myös. Mekin haluamme antaa jotain takaisin – kun saamme esimerkiksi tukia. Ja ilmaistapahtumat täydentävät festariamme, tekevät siitä saavutettavamman kaikille.

Toki kirjastokiertue on myös promoa elokuvajuhlille.

– Jonain päivänä ilmaisnäytökseen tulijat voivat olla maksavia asiakkaita. Mutta se ei ole pääpointti.

Festarilla lasten ohjelmisto on vähemmistössä. Siksi Leino iloitseekin, että se kaikki on ilmaista: näin avautuu vähästä tarjonnasta huolimatta mahdollisimman monelle vekaralle tie leffaelämykseen.

– Kulttuuri ja elokuvat ovat asioita, joista saavat iloita kaikki vauvasta vaariin. Ja on hyvä, että lapsetkin oppivat elokuvan olevan hyvä juttu ja voimakas vaikuttamisen väline.

Yhteistyö toi

Ylöjärvi on pikku kiertueen ainoa paikka Tampereen ulkopuolelta. Leinon mielestä on hyvä jalkautua muuallekin kuin Tampereelle, mutta toisaalta resursseja laajempaan ei ollut. Ylöjärvi oli luonteva paikka, sillä täkäläiskirjasto on festivaalille tuttu yhteistyökumppani ja paikka festivaaliväelle tuttu muutenkin.

– Minusta tämä on tosi hieno juttu, sillä emme pysty järjestämään itse paljon kaikkea. Ja Ylöjärvellä on paljon lapsia, joten lasten tapahtumia ei voi olla koskaan liikaa, kirjaston johtava informaatikko Outi Kytömäki kommentoi.

Kumppanusten aikeena on myös jatkaa aiempaa yhteistyötä, viime vuonna Leijassa toiminutta AVA-elokuvakirjastoa eli katsottavissa olevaa elokuvakokoelmaa.

Lasten leffa arvoon

Kirjastokiertueelle päätyi lasten ja nuorten tekemiä elokuvia, kun haluttiin hyödyntää Pirkanmaan elokuvakeskuksen leffaprojektien satoa.

– Nämä ovat lasten näköisiä, tosi ihania. Ja pääsemme myös näyttämään lapsille, että hei, tekin voitte tehdä elokuvia.

Hyvät lasten elokuvat kaikkiaan ovat Leinosta sellaisia, että niissä on opetusta tai muuta merkitystä ja ne eivät aliarvioi lapsia. Tällaista on hänestä ihan mukavasti tarjolla mutta voisi olla enemmänkin. Lasten leffojen arvostus ei hänestä vielä ole niiden ansaitsemalla tasolla. Kirjastokiertue voikin osaltaan parantaa asiaa.

– Pieniä juttujahan nämä ovat, mutta pienistä pisaroista isotkin vedet tulevat.