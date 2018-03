Tavoitteena laadukas ja luotettava toiminta

Ylöjärven vesijohtoverkossa riittää saneerattavaa. Tämä on yksi iso syy siihen, miksi Ylöjärven Vesi joutuu korottamaan kulutus- ja perusmaksuja. Samalla Ylöjärven Vesi varautuu tulevaisuuteen. Yhtiö haluaa olla hyvin hoidettu konserniyhtiö, joka pitää avoimesti ja asiantuntevasti huolta turvallisesta vesihuollosta Ylöjärvellä.

Puhtaan ja jäteveden kulutusmaksuihin tulee kahden prosentin korotus ensi huhtikuusta alkaen. Perusmaksut nousevat puolestaan 25 prosenttia.

– Ihmisten ominaisvedenkulutus laskee koko ajan. Siksikin meidän on korotettava perusmaksuosuutta. Se on meille varmaa tuloa. Maksujen keräämisellä varmistamme sen, että vesi ja viemäri toimivat 24 vuorokaudessa huolimatta siitä, että Ylöjärvellä ollaan tekemisissä varsin ikääntyvän vesi-infran kanssa, Ylöjärven Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä perustelee.

Talousyhtälö kertoo totuuden

Kuten Ylöjärven Uutiset viime syksynä kertoi, Ylöjärvi on Kiinteistöliiton vertailun mukaan Pirkanmaan kallein asuinpaikkakunta. Asumiskustannuksia Ylöjärvellä nostavat erityisesti vesi- ja jätevesimaksut, jotka olivat koko vertailun suurimmat.

Ylöjärvellä vesi- ja jätevesimaksut olivat syksyllä 0,90 euroa asuinneliötä kohden kuukaudessa. Keskimäärin vastaavasta maksusta Suomen kaupungeissa selviää 0,66 eurolla.

– On totta, että valitettavasti olemme vesimaksuissa kärkipäässä kalleimpien kaupunkien listalla. Ylöjärvi on kasvanut kovasti ja vesilaitoksen rahat on käytetty uuden verkoston tekemiseen. Vanhan verkoston saneeraaminen on viime vuosiin saakka ollut lähes lapsen kengissä, Vähäkyttä sanoo.

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen on katettava toimintansa kulut pitkällä aikavälillä itse. Helppoa se ei Ylöjärvelläkään ole. Sen kertoo yksinkertaistettu talousyhtälö:

– Yhtiömme liikevaihto on kahdeksan miljoonaa euroa ja kulut ovat neljä miljoonaa euroa. Lisäksi rahoituskulut ovat liki puoli miljoonaa euroa. Investointeihin käytämme vuosittain kolmesta neljään miljoonaa euroa. Vielä, kun tähän summataan osallistumisemme uuden keskuspuhdistamon rakentamiseen niin tilanne on se, että pystymme juuri ja juuri rahoittamaan investoinnit, Vähäkyttä selvittää.

Tänäkin vuonna saneerataan

Ylöjärven Veden kassavirta onkin pakkasella, koska maksut tulevat yhtiöön sisään takapainoisesti. Tavoite on, että yhtiön kassavirta kääntyy positiiviseksi noin parin vuoden kuluttua.

– Haasteemme on tietty saneeraustarve. Tiedämme, minkälaisia rahoja siihen pitäisi pystyä laittamaan kiinni. Sen vuoksi meidän täytyisi kasvattaa liikevaihtoamme miljoonalla eurolla tavoitevuoteen 2020 mennessä, Jouni Vähäkyttä kertoo.

Tämä tietää sitä, että vesimaksuihin lienee luvassa korotuksia myös tulevina vuosina. Korotuksia tulee etenkin perusmaksuihin.

– Meidän pitää hankkia rahaa väistämättömään tekemiseen. Osana strategista tavoitettamme on saada korjausvelka kirittyä umpeen. Teemme saneerausohjelman, jotta pääsemme ongelmiin kiinni etukäteen, Vähäkyttä linjaa.

Tänä vuonna Ylöjärven Vedellä on iso saneeraushanke Hietasmäessä. Lisäksi vesijohtoverkostoa saneerataan Töyränojantiellä samalla, kun kaupunki saneeraa itse tietä. Tänä vuonna vesiyhtiö selvittää myös Soppeenmäen alueen saneeraustarpeita. Soppeenmäessä saneerataan siis tulevina vuosina vanhaa rautavesijohtoverkostoa.

Strategia ohjaa toimintaa

Ylöjärven Vesi on siis nyt reilun vuoden ajan toiminut yhtiönä.

– Yhtiöittäminen sujui siinä mielessä mutkattomasti, että asiakkaamme tuskin huomasivat mitään erityistä tapahtuvan. Nykyinen hallintomalli on selkeä ja päätöksenteko on ketterämpää kuin aiemmin julkisessa liikelaitoksessa, Jouni Vähäkyttä kertoo.

Ylöjärven Veden uusi strategia hyväksyttiin äskettäin yhtiön hallituksessa ohjaamaan toimintaa vuoteen 2020 saakka.

Strategian punainen lanka on se, että Ylöjärven Vesi Oy tarjoaa kestävää vesihuoltoa asiakkailleen niin laadullisesti, ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin.

Uudisinvestoinnit toteutetaan yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa kaupungin maankäyttö- ja palveluohjelma MAPSTOn mukaisesti.