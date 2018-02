Ylöjärvi – sivistynyt koulukaupunki

Viime aikoina on saatu seurata koulumaailman menoa mielenkiintoisten vertailujen kautta. Ne ovat mielenkiintoisia nimenomaan siksi, että niihin liittyvien lukujen takana ovat osaltaan kuntien päättäjät lautakunnissa, kunnallishallituksissa ja -valtuustoissa. Koulutukseen panostetuista resursseista on myös keskusteltu paljon. Katsotaanpa hieman lukuja:

Peruskoulun oppilas saa säädösten mukaan opetusta kouluaikanaan vähintään 222 tuntia. Ylöjärveläinen peruskoululainen opiskelee 226 tuntia. Kangasalan ja Oriveden vastaava tuntimäärä on 224. Nokia ja Pirkkala voittavat meidät parilla tunnilla.

Mielenkiintoinen on myös tilasto opetukseen käytetyistä euroista. Tampere käyttää juuri ja juuri yli 5 000 euroa oppilasta kohti. Seuraavina tulevat Ylöjärvi ja Kangasala hieman yli 4 700 euron summalla. Muut kehyskunnat eivät pääse tässä tilastossa kolmen parhaan joukkoon. Kuluihin ei ole laskettu kouluruokaa, kuljetuksia, kiinteistökuluja, hallintoa eikä oppilashuoltoa.

Kouluaterian päivittäinen hinta on myös eräs vertailukohde. Suomen halvin kouluateria tarjoillaan Vantaalla: 1,67 euroa per oppilas. Keskiarvo koko maassa on 2,76 euroa. Ylöjärvellä nautitaan 2,85 euron arvoinen lounas. Ei siis huonosti sekään. Muistamme kai muuten sen, että Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka alkoi tarjota maksuttoman kouluaterian – sotien jälkeen vuonna 1948.

Ryhmäkoot perusopetuksessa ovat olleet usein huomion kohteena. Koko perusopetuksen (luokat 1–9) ryhmien keskiarvo on alle 20 oppilasta. Tampereen ympäristökunnissa tilanne on hyvin samantapainen.

Eräs kaupunkimme koululaitoksen vahvuus on myös 1–2- ja 7–8-luokilla käynnistynyt tunne- ja vuorovaikutustaitojen painotus. Vuosiviikkotunnin verran vahvistetaan näitä tärkeitä taitoja. Kahdeksasluokkalaisilla painotus alkaa ensi syksynä kun uusi opetussuunnitelma ehtii sinne asti. Asiaa on ollut miettimässä Yhteispeli-työryhmä, joka on saanut aikaiseksi Yhteispeli koulussa -oppaan. Kyseessä on opetusministeriön, THL: n ja Ylöjärven kaupungin yhteishanke.

Entä sitten lukiokoulutus? Äskettäin perustettiin maahamme kaksi yrittäjyyslukiota, niistä toinen on meidän lukiomme. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi 28. lokakuuta vuonna 2017: ”Aiemmin Suomessa ei ole ollut yhtäkään erityisen tehtävän yrittäjyyslukiota. Haluan uusilla luvilla antaa vahvan viestin siitä, että innostusta yrittäjyyteen on tärkeätä ruokkia jo toisella asteella! On hienoa, että Ylöjärvi otti viestin vastaan. Ensi kesänä aloitetaan!”

Kun taloudellisten resurssien lisäksi oppilaamme saavat laadukasta opetusta päteviltä opettajilta, voimme olla tyytyväisiä kaupunkimme tuhansien koululaisten mahdollisuuksiin. Hyvä opettaja on yhtä tärkeä kuin materiaaliset resurssit.

Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylän sanoin: ”Jokainen oppilas tarvitsee turvallisuutta, opiskelurauhaa, tunnustusta ja kavereita ystävinä, ei kilpailijoina. Oppilas tarvitsee turvallista ’kotipesää’. Opettajan selkeää opetusta, hyväksyvää katsetta ja rohkaisevia sanoja ei voita mikään!”

Kokoomuksen kunnallisjärjestö