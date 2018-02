Onko tasapuolisuus mahdollista?

Politiikalla on väliä ja poliittisilla valinnoilla vaikutetaan. Olisi mielenkiintoista koota tutkimuksenkin keinoin aiheet, jotka yleensä kriittisellä tavalla nostattavat keskustelua kuntatasolla.

Mahdollisia erilaisia kiistojahan saadaan aikaiseksi eri ikäryhmien välillä, sukupuolten välillä, eri asuinalueella asuvien välillä, eri ammattiryhmien välillä, taloudellisesta näkökulmasta ja viime aikoina keskustelua on tuottanut rajapinta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.

Yhdenvertaisuudessa jokainen voi tulla tasapuolisesti kohdatuksi. Sen kääntöpuolena voi olla tasapäistäminen, koska emme ole kaikki samanlaisia, vaan lähtökohtaisesti erilaisia yksilöitä.

Poliitikot joutuvat usein tilanteeseen, jossa vaikuttaa siltä, kuin niin kutsutusti puskista repäistään esityksiä. Sinänsä mielestäni on oikein, että missä tahansa vaiheessa voi pyrkiä vaikuttamaan.

Kannan huolta siitä, jos kokonaisuuksista välittämättä kärjistetään, väitetään tai asetellaan vastakkain asioita, jotka käytännössä eivät ole vastakkain. Tällöin väittäjän aikomuksena on empimättä herättää tunnetasolla omalle asialleen myötätuntoa tai hampaiden kiristyksiä toiselle asialle.

Kun puhutaan tasapuolisuudesta, voisin tiivistää kiihkeimmät kiistat kiinteistöjen kuntoon ja palvelujen laatuun kunnan eri osissa. Yleensä puhutaan siitä, mikä tunnetaan hyvin.

Suurimpia äänenpainoja on kuultu rakennusten kunnosta, ja on syytäkin käyttää jatkuvasti varoja korjausrakentamiseen. Kiukkuja on kuultu ja väitteitä epäoikeudenmukaisuudesta esimerkiksi liittyen Viljakkalan liikuntasalin pienuuteen. Pohdin keskustelua seuratessani, miksei salia aikoinaan Viljakkalassa rakennettu koulun mittasuhteisiin sopivaksi? Miksi syyteltiin ”pahaa Ylöjärveä”? -Kenties kävi kuten Asuintilan koululla, jossa aluksi ”säästettiin” riittävistä tiloista ja rakennettiin myöhemmin täydennystä. On vaikea ymmärtää miksi alun perin tehdään liian pientä. Toisaalta, olemmeko tottuneet liiankin hulppeisiin tiloihin?

Kuntamme laajuus asettaa meidät erilaiseen asemaan verrattaessa vaikkapa Pirkkalaan. Meillä pakotetusti etäisyyksiä syntyy eri palveluihin. Voiko jokaisella kuntalaisella olla samanlaiset palvelut? Se ei taida täysin onnistua, koska jo etäisyydet tekevät kunnastamme poikkeuksellisen mittavan. Ongelmia aikaansaa se, ettei kaikkialta ole samanlaisia liikkumisen mahdollisuuksia.

Voimmeko politiikassa tavoitella yhdenvertaisuutta suhteessa eri väestöryhmiin? Tarkoitan lapsia, nuoria, työssäkäyviä, eläkeläisiä tai työttömiä.

Lähtökohtaisesti eri ikäisillä ja erilaisissa elämäntilanteissa elävillä pitäisi olla yhtä paljon mahdollisuuksia, ja suhteutettuna ihmisen omiin toiveisiin. Jääkö joku kaikesta huolimatta ulkopuolelle? Lasten ja nuorten roolia korostaisin, sillä koko yhteisöllä on vastuu heidän hyvinvoinnistaan.

Politiikassa tasapuolisuus näkyy valinnoissa. Edellisellä valtuustokaudella tehtiin mielestäni epäoikeudenmukainen päätös kokoomuksen, keskustan, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisen ajamana, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus rajattiin. Se tarkoittaa käytännössä, ettei työtön tai opiskelija saa lapselleen kokoaikaista hoitopaikkaa kuin niin kutsutusti sosiaalisin perustein. Tämä rajaus oli vakava isku yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta ajatellen. Rajausta ajaneet yllyttivät keskustelun jopa kotiäitiyteen ja vakuuttivat, että osalle lapsista 20 tuntia riittää kokoaikaisuuden sijaan. Äänestystulos oli mielestäni vakava rajaus yksilöiden ja perheiden oikeuksiin.

Kaiken kaikkiaan olen nähnyt Ylöjärvellä hyvää kehitystä suuntaan, jossa yhdessä riittävän varhaisessa vaiheessa keskustelemalla tehdään rakentavaa yhteistyötä.

Kaupunginvaltuutettuna ja hallituksen jäsenenä en näe muuta vaihtoehtoa, kuin perehtymistä laajasti kunnan erilaisiin asiakysymyksiin ja kaupunginosien erilaisuuteen.

Olen havainnut tasapuolisuuden keskustelut toistuvina. Käytännössä ja strategisilla linjauksilla valitaan ja muovataan tulevaa. Siksi virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on arvokkaat avaimet käsissään. -Tasapuolisuus on olennainen tavoite!

Minna Sorsa

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)