Modernia sensuuria

Ketju on suljettu. Kommentointi on päättynyt. Lehden moderointi eli sensuuri ei julkaise uutiseen lukijan lisäämää asiallistakaan tekstiä. Nämä asiat toistuvat oikeastaan päivittäin modernissa mediamaailmassa. Kenen etua tai mitä sillä ajetaan takaa?

Perinteiset mediat julkaisevat osan uutisistaan ilmaiseksi internetissä. Uutisia on mahdollista kommentoida.

Kyllä suomalaisia väittely kiinnostaa. Toki keskustelun taso menee todella helposti ihan älyvapaaksi.

Välillä oikein mietityttää, että kenellä on aikaa kirjoittaa sellaista soopaa. Valeuutisille on olemassa loputon lähde. Asiattomat kirjoitukset pitää estää ja se on ihan oikein.

Sitten on se toinen ääripää. Osa uutisista julkaistaan jo alkujaan siten, että lukijoiden keskustelu ei ole mahdollista.

Olisi mielenkiintoista tavata tämä ukko ylijumala. Hän osaa etukäteen päättää kaiken merkityksellisen.

Mahdollista aktiivista keskustelua haluavan lukijan omilla aivoilla ei ole mitään merkitystä. Sama pätee kommentoinnin päättämiseen kesken kaiken.

Kolmen ja puolen vuoden takaa löytyy jo uutisia, jossa tutkijat sanovat keskustelupalstojen moderointia vallankäytöksi. Itse näen keskustelupalstat jossain määrin yksityisiksi.

Sanomalehdet puolestaan ovat enemmän suurelle yleisölle suunnattuja. Perustelematon sensuuri tuntuu oudolta. Pidemmällä aikavälillä totuus tulee myös tässä esiin.

Poliitikot tämän tästä heittävät pieniä keskustelunavauksia. He itse välttävät ottamasta osaa keskusteluun. Poliitikon aloittamassa keskustelussa hän saa ilmaista mainosta ja kenties jopa yleisön sitoutumista osakseen.

Sama asia varmaan koskee median etuja. Syystä tai toisesta media toimii eri tavalla.

Herra se on herrallakin. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Media on vallan vahtikoira. Tuttuja suomalaisia sanontoja, jotka suurimmaksi osaksi pitävät paikkansa.

Kuka puolestaan mediaa valvoo ja voiko media olla riippumatonta? Väkisin tulee mieleen veräjästä karkaava koira.

Median aihevalinnat esimerkiksi ovat suurta vallankäyttöä. Siitä on todella hankala valittaa Julkisen sanan neuvostoon. Kun ei tee mitään, niin ei tee virheitäkään.

Ilmaisjakelulehti voi vaikuttaa lukijalle ilmaiselta. Sisältö maksetaan mainoksilla. Tästä päästään lyhyen kaavan kautta median riippumattomuuteen.

Edulliselta vaikuttava media on tosiasiallisesti riippuvainen mainostajistaan. Tämä näkökulma tuli näin todistettua.

Ennen sähköistä maailmaa median vallankäyttöä oli mielipiteiden julkaiseminen tai lähinnä julkaisematta jättäminen. Tämä vanha asiantila pätee edelleen. Mielipiteiden sijoittelulla lehdessä on merkitystä.

Sähköisen keskustelun tasoa nostaisin rahalla. Yksi sentti tykkäämisestä taitaisi kaataa facebookin.

marko@markotaipale.fi