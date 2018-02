Kannanotto Yläjärven Vesi Oy:n korotuksiin

Ylöjärven Vesi oy on päättänyt korottaa vesimaksuja 2 prosenttia ja perusmaksuja 25 prosenttia 1. huhtikuuta lukien. Perustelut maksujen korottamiseen ovat kestämättömät perustuen siihen, että veden kulutus on laskenut.

Korotus rasittaa pienituloisia eläkeläisiä ja työttömiä suhteessa enemmän. Tälläkin hetkellä he pyrkivät säännöstelemään kulutusta, joka sitten näkyy vähentyneenä kokonaiskulutuksena. Jatkossa siihen ei ole mahdollisuutta, sillä vettä tarvitaan elinehtona jossain määrin.

Pyrkimys Ylöjärven Vesi Oy:llä on saada kiinteä siirtomaksu laskussa pääosaan, jolloin asiakas ei voi vaikuttaa vesilaskunsa suuruuteen.

Miten tämä sopii valtuuston asettamiin edellytyksiin jossa todetaan muun muassa: ”niiden tulee perustua kohtuullisuuteen ja riittävään tasapuolisuuteen”.

Ylöjärvellä tehtiin suuri virhe poliittisessa päätöksenteossa, kun vesilaitos yhtiöitettiin. Toivommekin, että Ylöjärven valtuusto ottaa asiakseen peruuttaa yhtiöittäminen sekä vaikuttaa tässä vaiheessa siihen ettei vesimaksuja ja perusmaksuja koroteta.

Viljakkalan Vasemmistoliitto ry