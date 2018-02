Peilauksia menneisyydestä

Kuusi tiiliskivimäistä historiallista romaania. Kuusi työntäyteistä vuotta. Kirjailija ja musiikintekijä Milja Kaunisto nostaa maljan painotuoreelle teokselleen ja meditatiivisten folk-laulelmiensa albumille Suomen-vierailullaan. Etelä-Ranskassa työskentelevä monilahjakkuus tarttuu tuota pikaa seuraavan kirjansa kirjoittamiseen.

Ylöjärvi kutsuu Milja Kaunistoa, 41, helmaansa. Kirjailijana ja musiikintekijänä työskentelevä monilahjakkuus on asettunut perheensä kanssa Etelä-Ranskan maaseudulle, mutta hän palaa vähintään kaksi kertaa vuodessa kotimaahansa ja synnyinpaikkakunnallensa.

Nyt Kaunisto saapui Suomeen juhlistamaan uutuusromaaninsa julkaisemista. Helmikuu toi kirjakauppojen hyllyille kirjailijan kuudennen massiivisen luomuksen. Status päättää kolmiosaisen Purppuragiljotiini-trilogian.

Mittavan kirjoitusurakkansa päätökseen saanut Kaunisto sanoo historian toistavan itseään.

– Eikä ihminen opi menneisyydestään, hän lisää.

Kirjailijan mielestä historiallinen romaani onkin oiva peilaus meidän päiviimme.

– Aivan samalla tavalla kuin suuren Ranskan vallankumouksen aikana myös nyt diktaattorit heristelevät nyrkkejään, meuhkaavat ”rehdin kansan” nimissä ja kohtelevat kansalaisiaan hirmuisilla tavoilla, Kaunisto pyörittää päätään.

– Aikamme mitkä hyvänsä eurooppalaiset presidentinvaalit ovat todisteena samanlaisesta asenteesta kuin Ranskan vallankumouksen kiehuntavuosina 1700-luvun loppupuolella vallitsi. Valtaan pyrkivät toitottavat hallitsevaa eliittiä vastaan. Samanaikaisesti he kuitenkin janoavat itse valtaan keinolla millä hyvänsä ja takertuvat siihen kaikkein kiihkeimmin, hän päivittelee.

”Etsin uutta näkökulmaa”

Milja Kauniston palo kirjoittaa historiallisia romaaneja kumpuaa jo hänen nuoruudestaan.

– Historiallinen romaani, joka oli vielä nuoruudessani perin yksipuolinen laji, tarvitsi uusia ääniä ja raikkaita näkökulmia. Tähän olen omasta puolestani pyrkinyt ja kyennyt, hän miettii.

Kaunisto viihtyy erinomaisesti taustatiedon metsästyksessä.

– Pyrin aina kirjoittaessani etsimään menneisyyteen uutta tulokulmaa, hän kertoo.

– Historiassa on ollut paljon hirvittäviä mullistuksia, mutta jotenkin ihminen on aina keksinyt keinon selviytyä ja elää läpi kauheiden sekä tuhoavien muutosten.

Kirjailijan mielestä ihmisen vahvuus piilee hänen muuntautumiskyvyssään.

– Ihmisellä on suuri taito sopeutua nopeasti uuteen, Kaunisto ihastelee.

– Siksi ihminen, joka oli elänyt vuosituhansia kuningasvallan alaisena, saattoi sopeutua myös yhteiskuntaan, jossa hänen altaan vedettiin kaikki rakenteet. Yhteiskuntaluokat menettivät merkityksensä ja perinteiset ihmisten roolit jousivat romukoppaan.

Ihminen haluaa elää yhteisössä

Ranskalaistunut Milja Kaunisto nauttii yhteisöllisestä elämänmuodostaan pikkuruisessa keskiaikaisessa kaupungissa Villecomtalissa.

– Ihminen on elänyt koko pitkän historiansa yhteisöissä, pienissä ja tiiviissä, hän muistuttaa.

Perhe- ja sukukeskeinen Kaunisto suree sitä, että varsin moni suomalainen on jättänyt hyvästit yhteisöllisyydelle.

– Ideaali nykytapa suomalaiselle kasvattaa lapsensa on elää isossa omakotitalossa ja isolla tontilla erillään muista ilman mummoja, pappoja, tätejä, setiä sekä serkkuja.

Kauniston mukaan jokainen ihminen tarvitsee ystävyyttä, kumppanuutta, toimeentulon jakamista, inspiroitumista, naurua, huolitaakan jakamista ja apua taloustöihin sekä lapsenkasvatukseen.

– Ei ole ihme, että moni voi pahoin, hän toteaa.

Albumi odottaa miksauspöydällä

Säveltäminen, sanoittaminen, laulaminen ja soittaminen ovat Milja Kauniston ydinosaamista.

Musiikin moniottelija on nauhoittanut Conquesin luostarikirkossa pitkäsoiton omatekoisia folk-laulelmiaan.

– Niissä kaikuu koko musiikillinen menneisyyteni: klassinen, jazz, pop, maailmanmusiikki sekä chanson.

Kappaleet odottavat viimeistelyä miksauspöydällä.