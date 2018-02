Pankit kyykyttävät kuluttajia!

Pirkanmaan Kuluttajat paheksuvat tapaa millä pankit kohtelevat tylysti asiakkaitaan.

Monissa pankeissa kassapalveluiden aikoja on supistettu minimiin.

Ongelmasta kärsivät etenkin iäkkäät asiakkaat. He eivät osaa tai eivät enää kykene käyttämään ottoautomaatteja. Heille laskujen maksu on ylivoimaista hoitaa pankissa. Jonotusajat ovat liian pitkiä. Jonottaessa, pankeissa tapahtuu pyörtymisiä, kun ei ole riittävästi tuoleja.

Pirkanmaan Kuluttajat ry vaatii lisää aukioloaikaa pankkeihin. Samalla olisi huolehdittava siitä, ettei asiakkaiden tarvitsisi pitkää aikaa seisoa jonottaessaan vuoroa.

Pirkanmaan Kuluttajien hallitus

Varapuheenjohtaja Kauko Järvensivu