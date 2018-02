Haluan sinut mukaan tekemään innostavaa kaupunkistrategiaa!

Tänä keväänä valmistuu Ylöjärven uusi kaupunkistrategia, jossa näkyy uuden valtuuston kädenjälki. Kaupunkistrategia on kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava asiakirja. Voisiko se olla myös sellainen paperi, joka innostaa meitä kaikkia?

Asukasillassa torstaina 15. helmikuuta kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus tutustua strategialuonnokseen ja kertoa oma mielipiteensä siitä. Luonnosta voi myös kommentoida verkossa myöhemmin. Toivon, että uudesta strategiasta tulee meidän kaikkien yhteinen kartta tulevaan.

Vanhan 2014 valmistuneen kaupunkistrategian visio on Ylöjärvi – hyvässä kunnossa. Vision strategiakärjet ovat aktiivinen yhteistyö, hyvinvoiva ylöjärveläinen, kasvava elinvoima, kehittyvä kaupunkiorganisaatio, tasapainoinen talous ja toimiva kaupunkirakenne. Kuinka kaupunki on onnistunut seuraamaan näitä strategisia tavoitteita ja mitä me haluamme tulevalta?

Ainakin aktiivinen yhteistyö ja kasvava elinvoima ovat kantaneet hedelmää aina palkintoon asti. Ylöjärvi on Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018.

Tästä on hyvä jatkaa rohkeaa yritysmyönteistä kehitystyötä myös tulevaisuudessa, kaupungin elinvoimarooli on vahvasti esillä uudessa strategiassa.

Minusta olisi hienoa, jos uudessa strategiassa mainittaisiin vanhaa painokkaammin ja selvemmin lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen. Vanha strategia on onnistuttu laatimaan niin, ettei missään mainita lapsia, koululaisia tai nuoria.

Vanhaa kaupunkistrategiaa vaivaa hienoinen hahmottomuus ja on vaikea sitoutua strategian toteuttamiseen, jos asioita ei ilmaista suoraan. Toivottavasti uuden strategian valmiista versiosta tulee jämäkämpi ja siitä käy paremmin selville mitä tehdään ja miksi.

Asukaslautakunta toivottaa kaikki tervetulleiksi vaikuttamaan kaupunkistrategian laatimiseen torstaina 15. helmikuuta. Tilaisuus alkaa kello 17 ja kahvia on tarjolla puolta tuntia aikaisemmin. Vaikuttaa voi myös jälkeenpäin verkossa. Tehdään tämä strategia valmiiksi yhdessä!

Terhi Itvola

Asukaslautakunnan vpj

Ylöjärven Vihreät