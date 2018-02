Metsästyksen kieltäminen Mastosvuoressa on valitettava asia

Kaupunginvaltuuston 5.2. pidetyssä kokouksessa käsiteltiin kaupungin osallistumista Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksiin ja Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, joissa kaupungin alueelle perustettaisiin kaksi uutta luonnonsuojelukohdetta. Tämä on arvokas ja kannatettava asia, mutta valitettavasti pohjaesityksessä esitettiin erilaisia rauhoitusmääräyksiä, muun muassa metsästämisen kieltämistä kokonaan Mastosvuoressa.

Mastosvuoren alue on paikalliselle metsästysseuralle tärkeä alue jossa he suorittavat arvokasta riistanhoitotyötä. Hirven metsästyksen lisäksi pienpetojahti on erittäin tärkeää riistanhoitotyötä, koska sillä on suora vaikutus muiden eläinlajien kantoihin ja elinvoimaisuuteen. Keskustan Riitta Koskinen teki muutosesityksen, jossa esitettiin, että rauhoitusmääräyksistä jätettäisiin kokonaan metsästyskielto pois. Luonnonsuojelualue siis perustettaisiin muuten pohjaesityksen mukaan, mutta ainoastaan rauhoitusmääräyksiin tehtäisiin muutos metsästyksen kieltämisen osalta.

Ikävä kyllä Koskisen muutosesitystä ei kannattanut kuin keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät kokonaisuudessaan sekä kokoomukselta ja sosialidemokraateilta ainoastaan yhdet valtuutetut. Olen itse ollut siinä uskossa, että kokoomus on metsästäjien puolella, mutta valitettavasti heitä ei erota vihervasemmistosta enää tässäkään asiassa. Tämä päätös on paikallisen metsästysseuran kannalta erittäin valitettavaa, sillä nyt heiltä vietiin hyvät metsästysmaat pois. Metsästys on hieno ja tervehenkinen harrastus jota tulee tukea, eikä vaikeuttaa. Tämä on monelle ihmiselle tärkeä asia, joten tällaiset asiat kannattaa pitää myös vaaliuurnilla mielessä.

Henrik Pajunen

Kaupunginvaltuutettu

Perussuomalaiset