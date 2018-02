Hyvä paha juustohöylä

Poliitikkoja moititaan usein menoleikkausten yksioikoisuudesta. Mihinkään yksittäiseen asiaan ei välttämättä puututa perinpohjaisesti. Sen sijaan leikataan vähän kaikesta. Se on se surullisen kuuluisa juustohöylä. Teoriassa rakenteellisten uudistusten tekeminen on paljon viisaampaa. Poliittisen realiteetin olemassaolo saa pahan juustohöylän osittain tuntumaan hyvältä. Palataan siihen myöhemmin.

Suomen hallitus vuosina 2011-2015 joutui pahaan paikkaan. Politiikkaa seuraavat muistavat jo sen, kuinka vaikeata hallitusta oli saada edes muodostettua. Politiikan kommentaattorit kirjoittivat pihtisynnytyksestä. Nykyinen hallitus sentään näkee elinaikanansa tunnelin päässä kirkasta valoa. Toista se oli edeltäjällä.

Hallitustaival oli niin rankka, että osa puolueista tippui kelkasta kesken kaiken. Yksi periaate toiminnassa piti olla menoleikkausten ja veronkorotusten suhde. Niitä tehdään suhteessa yhtä paljon. Pääministeripuolueen kannattajat käytännössä kihisivät raivosta. Vilkaisu eläkekuittiin kertoi kaiken. Useiden satasien kiristykset eivät juuri mieltä ylentäneet.

Miten sitten oli menoleikkausten laita? Otsikkotasolla useat poliitikot ovat puhuneet kipeistä leikkauksista. Yliopistojen tilannetta on varmasti hankaloitettu ihan riittävästi. Mutta sitten se suuri mutta.

Verrataan menoleikkauksia yksinkertaiseen laihduttamiseen. Paino laskee kilogrammoissa tai sitten ei. Valtion budjetista löytyy lukuja ihan sen tutkimiseen tarkoitetulta www-sivulta. Viiden viimeisen vuoden talousarviot ovat melko murheellista luettavaa. Menot sen kuin kasvavat. Toki enemmän tai vähemmän viisaita leikkauksia on todella tehty. Niitä vaan on hankala hahmottaa, silloin kun osumakohta ei ole oma itse. Silti menot vaan lisääntyvät. On siis olemassa voimakas musta aukko verovaroillemme, jonka vetovoima ei hevillä laannu.

Poikkeus vahvistaa säännön. Vaalivuosi 2015 oli poikkeuksellinen, koska menot euromääräisesti laskivat. Tästä vastuunkannosta ei vaalikentillä paljoa palkittu. Kun äänestäjän suuttumus saavuttaa tietyn tason, niin sen jälkeen mikään myönteinenkään asia ei vaikuta.

Menojen leikkaaminen on poliitikoille vaikeata, koska ne asiat menevät äänestäjien tunteisiin. Parjattu juustohöylä voi lyhyellä aikavälillä olla se paras tapa, että saadaan edes jotain tuloksia.

Yrittäminen on kansakunnalle pitkän aikavälin menestystekijä. Verotus on kannusteiden luomisessa avaintekijä. Helppoa ja hyvää politiikkaa on alentaa yritystukia ja laskennallisesti samalla summalla alentaa yritysverotusta.

Paperilla yrittäminen toimii. Käytännössä jopa yrityksen lopettaminen voi olla vaikeaa. Jotain on pielessä, jos konkurssi on suositeltujen tapojen listalla.

marko@markotaipale.fi