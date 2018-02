Kolme SM-mitalia Ylöjärvelle

Ylöjärven Taekwon-Do seuran urheilijat menestyivät erinomaisesti Sastamalan Vexve Areenalla järjestetyissä Suomen ITF Taekwon-Don SM-kilpailuissa. Viikonlopun mittaisissa kilpailuissa Ronnie Pääsky ja Mikael Silvola voittivat yhteensä kolme mitalia.

Suomalaisen ITF Taekwon-Don kärkijoukkoihin jo vuosia kuulunut Ronnie Pääsky voitti kultaa miesten ensimmäisen danin liikesarjoista.

Ensimmäistä kertaa SM-kisoissa kilpaillut juniorisarjan kilpailija, Mikael Silvola, osoitti vahvaa huippuosaamista yltäen hopealle junioripoikien ensimmäisen danin liikesarjoissa ja 56 kilon ottelusarjassa.

Pääsky ja Silvola ovat hakeneet edustuspaikkaa Suomen maajoukkueeseen, jonka tähtäin on vuoden 2019 MM-kisat Saksassa ja EM-kisat huhtikuussa 2018 Sloveniassa.

SM-kisoissa menestyminen on yksi valintakriteereistä maajoukkueeseen. Tämän lisäksi Mikael Silvola lähtee kilpailemaan ja antamaan lisänäyttöä Roomaan, Roma Openiin, helmikuun lopussa.

Taekwon-Do Centeristä osallistui yli 20 kilpailijaa värivöiden sarjoihin, joista tuliaisina useita mitaleita. Punaisella vyöllä seuraa edustanut A-juniori Viivi Paavola palkittiin Helmi Cupin parhaana tyttökilpailijana voittaen kultaa 5–1gup tyttöjen liikesarjoista ja 10-1gup +170cm ottelusarjasta sekä pronssia 10-1gup erikoistekniikkasarjasta.

– Viivi on osoittanut loistavaa periksiantamattomuutta ja monipuolisuutta. Nyt pitkään tehty työ näkyi huippumenestyksenä kisoissa, valmennuspäällikkö Sanna Mäkinen kiteytti.

Kaksipäiväisiin kilpailuihin osallistui yhteensä 228 kilpailijaa ympäri Suomea. Viikonlopun aikana kamppailtiin mestaruuksista Taekwon-Don kaikissa kilpailulajeissa: ottelussa, liikesarjoissa, erikoistekniikassa, voimamurskauksessa ja näytösottelussa.