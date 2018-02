Shinyt loistivat Seinäjoella

Ylöjärveläisen Uplakers Taitoluistelun Kansalliset Noviisit -sarjassa luisteleva Shiny Lakers luisteli kultaa helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Seinäjoen Taitoluistelijoiden järjestämässä Lakea Ice -kutsukilpailussa.

Mitali oli Shinyille kauden toinen, sillä hopeaa joukkue luisteli loppiaisena Turussa pidetyssä Loppi Ice -kutsukilpailussa.

Ylöjärveläisjoukkue Shinyt luistelivat Seinäjoella ennätyspisteensä 76,70 saavuttaen historiansa ensimmäisen kultamitalinsa. Toiseksi tullut kotijoukkue River Falls luisteli 73,40 pistettä ja kolmanneksi sijoittunut vaasalaisjoukkue Islet Seastars 67,30.

Shiny Lakers joukkueessa luistelee 19 tyttöä Ylöjärveltä ja lähikunnista. Lisäksi seurassa on Tulokkaat-sarjassa kilpaileva joukkue Tiny Lakers. Pari viikkoa sitten Tampereella aluemestaruuskisoissa voittoon luistelleet pikkusiskot sijoittuivat Seinäjoella hienosti viidenneksi.

Ahkeruutta ja päättäväisyyttä

Shiny Lakersin taitoluisteluvalmentajilla on syytä tyytyväisyyteen. Taitoluistelijat hymyilevät tällä hetkellä niin sanotusti kilpaa kevätauringon kanssa.

– Valmennus on erityisen ylpeä joukkueiden ahkerasta harjoittelusta ja päättäväisistä esiintymisistä tällä kilpailukaudella.

– Molemmat kilpailevat joukkueemme ovat kehittyneet paljon taidollisesti.

– Sen lisäksi he ovat saaneet rutkasti lisää itseluottamusta ja varmuutta esiintymisiinsä. Luistelun ilo näkyy katsomoon saakka, Uplakersin muodostelmaluistelun vastuuvalmentaja Janette Hinkka pohtii.

Ylöjärveläisen taitoluisteluseuran muodostelmaluistelijoilla on selvät koordinaatit, kun he kulkevat kohti tulevaisuuden haasteita. Seura kulkee eteenpäin hitaasti kiiruhtaen -teemalla.

– Uplakers Taitoluistelun muodostelmaluistelua on kehitetty rauhallisesti, mutta kuitenkin erittäin määrätietoisesti askel askeleelta. Tämä kausi on nyt osoittanut, että kova työ alkaa tuottaa hedelmää.

– Muodostelmaluistelun valmennustiimi on pieni, mutta se toimii upeasti ja innovatiivisesti täydentäen toisiaan. Tämä mahdollistaa tulosten saavuttamisen pienelläkin porukalla.

– Myös taitoluistelujaostomme ja taitoluistelun päävalmentaja tukevat hyvin muodostelmaluisteluvalmennusta. Lisäksi yhteistyö yksinluistelun kanssa on vahvaa. Innostunut ilmapiiri on seuran vahvuus ja vie kaikkia eteenpäin, valmentaja Janette Hinkka summaa.