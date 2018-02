Kiinnostaisiko äänilehden luku?

Ylöjärven Uutisten ääniversiota on luettu jo 33 vuoden ajan ja reilusti päälle tuhannen julkaisun verran. Äänilehden saa noin 25 näkövammaista.

Risto Takkinen kirjautuu sisään kirjaston koneelle ja laittaa äänitysohjelman päälle.

Sitten hän alkaa lukea ääneen Ylöjärven Uutisten pääkirjoitusta.

– Presidentinvaalin ennakkoäänestys päättyi eilen. Ennakkoäänestyksen vilkkaus…

Kun Takkinen on saanut pääkirjoituksen loppuun, mikrofonin ottaa toinen vapaaehtoinen, Irma Lassila. Lassila alkaa lukea seurakuntapalstaa.

Näin Takkinen ja Lassila vuorottelevat, kunnes kasassa on noin 45 minuutin tai tunnin verran valmista materiaalia.

Materiaali lähetetään Näkövammaisten keskusliittoon sähköisesti. Siellä äänilehti poltetaan cd-levyille ja toimitetaan lopulta Ylöjärvellä asuville näkövammaisille perjantaina.

– Cd:n saa Ylöjärvellä noin 25 näkövammaista, kertoo äänilehden lukijoiden yhdyshenkilö Jorma Sinisalo, joka on lukenut äänilehteä yli kymmenen vuotta.

Jos ei olisi vapaaehtoisia…

Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisia lukijoita on tällä hetkellä Ylöjärvellä 14, mikä on ihan mukava määrä. Koska lehteä luetaan pareittain, oma lukuvuoro osuu kevätkaudella kohdalle kolmesta neljään kertaa.

Vapaaehtoisia kaivataan kuitenkin lisää. Koska lukijoista valtaosa on eläkeläisiä, kaikenlaiset krempat poistavat heitä rivistä.

Irma Lassila lukee äänilehteä kuudetta vuotta ja Risto Takkinen neljättä. Molemmat pitävät työstään.

– Jos yhteiskunnassa ei tehtäisi vapaaehtoishommia, moni asia kaatuisi, sanoo Takkinen.

Mietitään nyt vaikka äänilehteä. Jos sitä ei tehtäisi vapaaehtoisvoimin, siis ilman palkkaa, lehti tuskin ilmestyisi lainkaan.

Poliisijutut ovat äänelle helppoja

Mutta palataan vielä lukuprosessiin.

Ennen kuin Takkinen on aloittanut varsinaisen lukemisen, hän ja Lassila ovat vilkaisseet lehden todennäköisesti läpi jo kotona.

Kirjastolla he selaavat lehteä vielä yhdessä ja päättävät, mitä lukevat.

Luettaviksi päätyvät aina pääkirjoitus, seurakuntapalsta ja kaupungin ilmoitukset. Mainoksia ei ”lueta”, ja politiikkaa vältellään, paitsi kaupunginvaltuuston kokouksista kertovia juttuja.

Muuten ääneen luettavien juttujen valinta on vapaaehtoisten käsissä. Sinisalon mukaan tykättyjä juttuja ovat olleet esimerkiksi Veera Ahlgrénin kolumnit.

Vapaaehtoisille lukijoille helpoimpia luettavia ovat poliisijutut ja muut lyhyet jutut. Aukeaman jutut ovat aika raskaita, mutta jos aihe on hyvä, jutuista saatetaan lukea vaikka vain sopivasti lyhennelty osa.

Aiheiden valinta on välillä hieman hankalaa, koska lukijat eivät tiedä kovinkaan hyvin kohderyhmänsä ikää, sukupuolta tai kiinnostuksenkohteita. Joskin oletettavaa on, että näkövammaisia on enemmän iäkkäissä kuin nuorissa.

Pelkkä tervehdys paljastaa

Myös aamuvirkku Jorma Sinisalo ehtii katsoa lehden läpi kotona.

– Haen Aamulehden ja Ylöjärven Uutiset postilaatikosta kello 4.55 ja saatan lukea lehden jo etukäteen ennen tänne tuloa.

Joskus kun Jorma Sinisalo tapaa sattumalta jonkun tuntemansa näkövammaisen, hänen täytyy vain tervehtiä tätä, kun toinen jo tunnistaa hänet tutusta lukuäänestä.