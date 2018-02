Liike kantaa

Olen innoissani. Opin juuri uuden hyppypotkun. Ohjaajan ansiota: hän kertoi, mitä tehdä. Vaikka toki minäkin keskityin ja uskalsin yrittää.

Jumpan jälkeen pompin vielä invavessan peilin ääressä – ja kyllä: hienosti se sujui. Kiva, että esteettömät tilat ovat näin monikäyttöisiä.

Minulla on mielestäni heikko koordinaatiokyky, mutta ehkä juuri siitä johtuen onnistumisen iloni oli suuri. Mahtavaa, että pääsen pian uudestaan BodyCombatiin!

Eikä tässä vielä kaikki. Pyrin liikkumaan monipuolisesti. Se on sikäli helppoa, että kaikkien lempilajieni liikuntapaikat löytyvät kotikaupungistani. Toisaalta pystyn välillä sovittamaan kuntoilua myös työmatkoillenikin.

Esimerkiksi kuntosalin juoksumatolla on kiva hölkätä. Ajatukset saavat harhailla – toisin kuin jumpissa. Matolla on myös aina lämmintä. Suomen oloissa monet ulkoharrastukset onkin viisasta tuoda talvikaudeksi sisätiloihin.

Tämä koskee myös jalkapalloa. Itse pelistä en juuri mitään ymmärrä, koska se on fiksujen ihmisten vaikea laji. Kun aikoinaan yritin sitä oppia, en juuri koskaan tiennyt, mihin minun olisi pitänyt sijoittua ja mihin seuraavaksi suunnata. Silloin harvoin kun tiesin, en yleensä ehtinyt tai osunut (en palloon enkä vastustajaan).

Mutta sen tiedän, että jos jalkapallossa tahtoo menestyä, sitä pitää harjoitella paljon ja mieluiten laadukkaissa olosuhteissa. Siksi on upeaa, että Ylöjärvellekin on viimein tulossa jalkapallohalli.

Liikkua voi tietysti myös ilman sen suurempaa menestymisen halua tai tarvetta. Aivan kuten minäkin teen. Kuntoilun riemu ja reipas olo riittävät meistä suurimmalle osalle.

Näin on hyvä, mutta ei kesälajeja silti kannata talvella ulkona harrastaa. Lisäksi: mitä mielekkäämmät tilat, sitä useampi jaksaa liikkua – ja sitä enemmän nämä investoinnit hyödyttävät pitkällä aikavälillä.

Usein liikuntaa puolustetaankin sillä, että siihen käytetty raha ja aika tulevat moninkertaisina takaisin. Mutta millä mittareilla?

Jos asia olisi näin yksinkertainen, niin eikö silloin kannattaisi käyttää kaikki resurssit liikuntaan? Ihmiset eivät enää sijoittaisi vaikkapa kiinteistöihin, osakkeisiin ja rahastoihin, vaan vain kuntoiluun? Ylöjärven kunnallisveroakin voitaisiin pian laskea, jos kaupunki satsaisi enemmän asukkaidensa liikuntaharrastusten mahdollistamiseen?

No ei ihan näin. Mutta kohtuudella liikkumiseen toki kannattaa panostaa. Hyväkuntoiset ihmiset ovat keskimäärin muita terveempiä, onnellisempia ja tehokkaampiakin.

Liikunta virkistää niin kehoa kuin mieltäkin.