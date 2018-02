Kanttori kajauttaa jäähyväiset

Ylöjärven seurakunnan pitkäaikainen kanttori astuu eläkelaitumille urkurin penkiltä. Tosin muuta sarkaa piisaa vielä.

Lapsena se jo alkoi. Aija-Leena Rannan urkutaival kanttorin pallilla.

Ranta rakastui urkuihin kanttori-isänsä jalanjäljissä, ja jo reilun kymmenen vuoden iässä tyttö tuurasi isäänsä kesälomilla. Ja kun isä kuoli, 15-vuotiasta tytärtä pyydettiin hoitamaan tehtävää ennen viran täyttämistä.

Selvästä unelma-ammatista ei silti ollut kyse, vaan neito haaveili myös arkeologin, pianonsoitonopettajan ja psykiatrin ammateista. Vaan kun moni piti kanttoriutta hänelle nappivalintana, neitokainen päätti kokeilla.

– Ajattelin, että jos pääsen Sibelius-Akatemiaan, se on varmaan merkki. Pääsin, ja sille tielleni jäin.

Työnä sydämen ääni

Nyt uraa on kestänyt neljä vuosikymmentä ja on aika astua kanttorin saappaista eläkkeelle.

Vuodet tässä välissä ovat olleet kanttorille ihania, vaikka hän tosin vielä uransa aikanakin on pohtinut ammatinvalintaansa, muun muassa kirkon opillisten kiistojen keskellä ja tiedostaessaan, ettei viran säilyminen vaihtelevissa oloissa ole itsestäänselvyys. Mutta osui ammatinvalinta oikeaan.

– Tässä sitä ollaan. Nyt näen, että elämälläni on ollut hyvä ja vahva johdatus. Ja musiikki on sydämeni ääni. Se on minun juttuni.

Ihanaa on ollut sekin, että musiikki on myös muille valtavan tärkeää. Musiikilla on voinut palvella ihmisiä, ja musiikin on voinut jakaa. Työssään Ranta on myös voinut tukea ihmisen kokonaisvaltaisuutta, jossa on mukana hengellisyyskin.

– Olen voinut olla antamassa voimia.

Riemua on lohjennut niin ikään opettamisesta, vaikkapa kuorolaisten. On ollut upeaa nähdä toisten oppivan.

– Asiat, jotka ovat olleet nupullaan tai uinumassa, ovatkin yhtäkkiä siinä!

Toki haastettakin on piisannut. Kanttorilta vaaditaan hyvin laaja-alaista musiikillista osaamista. Ja kun samalla tietokone ja palaverit syövät aikaa, ei tehtävä ole ihan helppo.

– Luovuushan kukkii vain, kun ei katsota kelloa, Ranta puntaroi yhtälöä ja jatkaa:

– On täytynyt miettiä, kuinka tasapainoilee jaksamisensa kanssa.

Haikeat hyvästit

Uran alun Ranta työskenteli Vantaankoskella; 1980-luvun lopulla tie toi hänet Ylöjärvelle.

Ranta on siis ahertanut valtaosan urastaan täällä. Ulkomailla syntyneenä ja monesti muuttaneena hän kokee, ettei koti ole paikasta kiinni, mutta täältä on löytynyt yksi koti, vieläpä pitkäaikaisin. Ja hyvä koti.

– Täällä oli hyvä vastaanotto, hyvä työyhteisö, Ranta kiittää, kehuu myös kotitaloaan ja ajan saatossa löytyneitä muita ihania ihmisiä sekä pokkaa Ylöjärven ja sen seurakunnan vireydelle ja toisaalta juurevuudelle.

Niinpä eläköityjästä tuntuu haikealta. Ikävä tulee.

– Työ on ollut niin iso osa elämääni.

Päätöspisteessään Ranta pääsee kuitenkin jättämään kunnon hyvästit. Ensi sunnuntain messu on hänen läksiäismessunsa, ja sen perään kirkkokahveilla ihmiset voivat tulla saattelemaan hänet eläkkeelle.

– Yhdessä jaetaan tämäkin hetki.

Vielä kakkostyössä

Vaan ei Ranta ihan laakereilleen jää. Eläkkeen lomassa hän jatkaa vuonna 2007 aloittamaansa asiantuntijatyötä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa. Tehtävä on seurakuntatyöntekijöiden tukemista, kuten kouluttamista ja pulmien ratkomista.

Ranta jatkaa kahdesta puolikkaasta virastaan juuri tässä, koska se on helpompi sovittaa aikeisiin toimia yhä muusikkona, omatoimisenakin kouluttajana ja kenties opiskelijana. Eikä täysi eläkkeelle hyppääminen vielä houkuta.

– Koen, että minulla on vielä annettavaa, voimia ja intoa. Ja muusikko taas ei koskaan jää eläkkeelle.