Salliiko sää potkuttelun?

Potkukelkkojen kokoontumisajot ovat niin loistava idea, että sen saisi brändätä laajemminkin. Pohjois-Kurun kyläläisten järjestämässä talvitapahtumassa tyyli on vapaa.

Talvella viitisentoista vuotta sitten neljä riuttaskyläläistä miestä tuumasi, että nyt on jano. Lähimpään Pohjois-Kurun baariin lähdettiin yksissä tuumin menopelillä, joka löytyi jokaisen talon nurkalta: potkukelkalla. Kymmenen kilometrin matka sujui mukavasti, kun keli oli luistava.

Päähänpistosta kehittyi lopulta oikea tapahtuma, kun ideanikkarinelikon perheet ja myöhemmin liuta muitakin ihmisiä liittyivät mukaan potkuttelemaan. Tapahtuma nimettiin potkukelkkojen kokoontumisajoiksi, ja nykyään potkukelkkaillaan aina helmikuun alkupuolella täydenkuun aikaan.

Osallistumiskynnys on matala ja tyyli vapaa. Potkuttelemaan voi tulla yksin tai porukassa.

Parhaana vuonna Riuttaskylältä on ollut jopa 30 lähtijää. Viiden viime vuoden ajan mukaan on haastettu muutkin Pohjois-Kurun kylät.

Varapäivä valmiina

Tämän viikon perjantaina potkukelkat ovat valmiina. Kunpa silloin olisi napakka kymmenen asteen pakkanen. Sellaisella säällä potkukelkkailu on organisaattori Kaarlo Karttilan mukaan nautinnollisinta. Pahimpaan on toki varauduttu: jos keli ei ole nyt suotuisa, yritetään uusiksi 2. maaliskuuta.

Määränpää on ravintola Jussi-Matti. Ensimmäiset potkuttelijat starttaavat kello 18 Riuttasilta osoitteesta Riuttasentie 562, ja mukaan voi liittyä matkan varrelta. Vauhdikkaimmat taittavat matkan alle tunnissa, osalla kestää kaksi tuntia.

Perillä Jussi-Matissa on luvassa ulkoilijoiden oma illanvietto. Arpajaisten pääpalkinto on tuliterä potkukelkka.

Uudella on tietysti komea kulkea, mutta vanhassa on oma hohtonsa. Tapahtumaan on osallistuttu jopa potkukelkoilla, jotka ovat olleet edellisen kerran käytössä 30 vuotta sitten. Kaikki menopelit eivät ole kestäneet matkan rasituksia ihan ehjinä, mutta ei yksikään sentään ole reitin varrelle jäänyt. Muutamat osallistujat ovat tuunanneet kelkkoja uuteen kuosiin.