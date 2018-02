Hevosille passelin pihan perässä Komille kesällä muuttanut laululintu nähdään helmikuussa telkkarissa.

Yleisö, valot, hetken hekuma. Silloin se iski. Ennen esiintymistä komilaista Ira Mikkosta ei jännittänyt yhtään, mutta kun hän astui lavalle The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -jakson kuvauksissa, jännitys iski kertajysäyksellä.

Tilanne oli niin erikoinen. Esiintymiseen jo tottunut nainen vetää yleensä useita biisejä, jolloin jännitys ehtii laueta ensi kipaleen jälkeen. Nyt biisejä oli vain yksi ja sekin oli lyhennetty versio.

– Ei kerinnyt kuin avata suun, ja tilanne oli jo ohi.

Harjoituksetkin olivat toista kuin tosi tilanne valoineen, yleisöineen, kaikkineen. Hyvin homma silti naisesta sujui. Tulosta ei kuitenkaan voi paljastaa, joten sitä on odotettava 2. helmikuuta näytettävään jaksoon asti. Mikkostakin jakso vähän jännittää, vaikka hän tuloksen jo tietää.

– En ole nähnyt itseäni ennen telkkarista. Vähän jännittää, mitä siellä on tullutkaan höpöteltyä ja miten haastattelut on leikattu. On mielenkiintoista nähdä ulkopuolisen silmin, miltä minut on saatu näyttämään.

Ehkä aukeaa ovia

Tuosta kutkuttavasta hetkestä ja siihen hausta on kulunut jo aimo tovi. Jakso kuvattiin syksyllä, ja hausta Mikkonen päätti kesällä.

– Olen hakenut kisaan kerran aiemmin, mutta silloin en päässyt. Kun nyt näin mainoksen, ajattelin, että pitäisikö taas hakea.

Kisa ei siis ollut mikään pakkomielle vaan mahdollisuus musiikin parissa touhuavalle naiselle. Eikä hän lähtenyt hamuamaan ensisijaisesti voittoa.

– Pääpainoni ei ole keskittyä kisoihin. Minulla oli ajatus, että eipä tässä mitään häviäkään. Jos sieltä aukeaakin ovia.

Kun mukaan pääsy varmistui, itse koitokseen laulaja valmistautui harjoitellen ensin hiukan kotona ja sitten ohjelman pianistin Lenni-Kalle Taipaleen kanssa. Muokatun version harjoittelu jatkui kotona.

– Se oli pitkälti biisiin keskittymistä. Minulla ei ole koskaan ollut lavakauhua. Minun ei tarvinnut kauheasti jännitystä etukäteen miettiä, vasta tv-lavalla jännitykseen puhjennut laulaja tuumaa.

Musaa vapain käsin

Vielä kauemmas yltää Mikkosen lauluharrastus. Musikaalisen äidin tyttärenä hän on laulanut aina. Viisivuotiaana tyttö aloitti pianonsoiton, ja pianotunnit jatkuivat alakoulun lopulle. Sitten kiinnostus lopahti. Ei suinkaan musiikkiin vaan tunteihin.

– Kyllästyin nuotteihin ja rupesin soittamaan korvakuulolta. Sitten vasta oikein innostuin, kun sain vapaat kädet tehdä mitä haluan.

15-vuotiaana neitokainen otti uuden askeleen, omaehtoisen taas. Hän sai äidiltään lahjaksi kitaran ja opetteli itsekseen soittamaan sitä.

– Youtube on ollut hyvä ystävä opettelussa.

Kolmisen vuotta sitten kuvioon tuli biisien teko. Se oli jotain, mitä Mikkonen ei ollut kuvitellut osaavansa. Mutta kun lauluja laativaa bändiä ei löytynyt, hän tarttui biisinikkarointiin itse. Ja kas, kipaleita syntyikin tukku.

Nyt Mikkonen on vajaan vuoden verran tehnyt yhteistyötä tamperelaisen tuottajan kanssa, ohessa jopa muillekin artisteille biisejä tehden, ja tavoitteena on tuottaa biisit radiosoittokelpoisiksi sekä julkaista ennen kesää ainakin yksi kappale esimerkiksi Spotifyssa.

Uraa Ylöjärveltä?

Albuminkin julkaisu jossain vaiheessa on haaveissa. Toissa vuonna itsensä irtisanonut ja musaan keskittynyt lauluniekka haaveilee musiikista ammattia. Seuraava askel on haalia lisää keikkoja ja löytää niille bändi. Sitten lisää biisejä, lisää keikkoja…

– Kyllä minulla on suunnitelmaani kova luotto. Olen sellainen, että jos jotain päätän, se toteutuu tavalla tai toisella.

Sen, missä musiikin tekeminen jatkuu, näyttää aika. Heinolalaissyntyinen ja monessa paikassa asunut Mikkonen muutti viime kesänä Nokialta Ylöjärvelle, koska halusi pihan hevoselleen, joka täällä sai vieläpä kaverikseen toisen. Ja halusi hän myös kerrostaloasunnon tilalle talon, jossa voi musisoida vaikka yöllä inspiraation iskiessä.

Mikkonen muutti tänne pysymisaikein, mutta jos musiikki vaatii, hän on valmis muuttamaan Helsinkiin tai vaikka hankkimaan sieltä kakkoskodin.

– Toki jos on mahdollisuus tehdä täältä käsin, niin ehdottomasti. Hevoset, oma piha ja talo ovat minulle tärkeitä.