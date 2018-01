Keli ja ilkivalta koetelleet talviliikuntaa

Tämäkin talvi on ollut kova kaupungin talviliikuntapaikoille. Viime päivät on onneksi saatu nauttia.

Vihdoin. Tammikuussa ylöjärveläiset ovat viimein saaneet nauttia oikein kunnon talviliikuntaolosuhteista.

Kaupungin maastoladut ja luistinradat saatiin viime viikkojen pakkasjakson koitettua oivaan kuntoon, ja reilu viikko sitten Räikän tykkilumilatukin valmistui.

– Kyllä niitä kehuttu on, kenttämestari Terja Molin iloitsee.

Huono alku

Alkutalvi kului kurjemmin. Mittari näytti plussaa, ja taivaalta vihmoi vettä ja räntää.

– Kyllä se vaikeaa on juu, jos ei ole talvea, työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää hymähtää.

Kun pakkanen uupui, vettä ei voitu jäädyttää luistelupinnaksi eikä maa jäätynyt napakaksi pohjaksi luistinradoille ja laduille. Vesi ja räntä taas sulattivat sitäkin vähää lunta, jota oli saatu.

Jotain kuitenkin pystyttiin tekemään. Kun lunta tuli, sitä tampattiin latu- ja luistinratapohjiksi, saman kaltaisiksi kuin jäinen maa. Esityötä siis saatiin tehtyä.

Tampaten saatiin vähän valmistakin. Ohut kerros riitti luisteluhiihdon alustaksi jo joulukuussa. Samaisessa kuussa lisälumen leijailtua voitiin myös ajaa latu perinteisen hiihtäjille.

– Jos latu-urat ajaa liian aikaisin, se kaivaa maan näkyviin, Molin selittää järjestystä.

Jo ennen kunnon pakkasjaksoa saatiin luistinratojakin jonkinlaiseen luistelukuntoon. Oivaan tikkiin ne kuitenkin kehkeytyivät vasta pakkasjakson voimin.

Tulevaa ei tiedä

Toisaalta pakkanen on nyt tuonut uuden pulman. Kaiken kosteuden jälkeisessä vetisessä maassa se on jäädyttänyt vesiputkia. Jotta luistinratoja voidaan kastellen huoltaa, joudutaan sulattelemaan ensin putkia.

Eikä ulkoilupaikkojen hyvä kunto ole tae lopputalvelle. Kurja sää voi vielä muuttaa suunnan, ja sääennuste näyttääkin loppuviikoksi lauhaa.

Koituva vahinko on kuitenkin paljon kiinni siitä, millaisia lauhoja jaksoja saadaan. Jäät ja ladut kestävät pientä plussakeliä useitakin päiviä, mutta jos lämmintä on viisi astetta ja vettä ropisee, lyhytkin aika saa pahoja aikaan.

– Kyllä ladut ja jäät hupenevat silloin silmissä niin, että humina käy, Tanhuanpää tuumaa.

Hurjan kova pakkanen taas voisi vaurioittaa jäitä.

– Jää voi silloin halkeilla.

Auto ruopi ruvelle

Talviliikuntapaikat ovat kärsineet myös ilkivallasta ja muusta asiattomuudesta.

Alkutalvesta maastolatua turmeltiin pitkät pätkät autolla ajellen. Sen jälkeenkin on kärsitty pienemmistä tapauksista.

– On menty erilaisilla kulkuvälineillä, Tanhuanpää kuvaa ja kertoo, että aiempina vuosina ilkivalta on pahimmillaan johtanut vakavaan loukkaantumiseen.

Lisäksi laduilla on kävelty.

Vahingontekojen vuoksi kaupunki on nyt virittänyt valvontakameroita. Tanhuanpää myös muistuttaa, että ladut ovat vain hiihtämistä ja jäät luistelua ja pelaamista varten.

– Kävelyyn on Veittijärvellä polku, joka on nyt osin ja ensi syksystä alkaen kokonaan valaistu. Ja Ylöjärvellä on paljon kävely- ja pyöräteitä, hän neuvoo.

Koiran kanssa liikuntapaikoille ei ole asiaa, paitsi Haaviston ladulla torstaisin ja sunnuntaisin kello 20–22. Auto on syytä jättää kyllin kauas, jotteivät alueella liikkuvat joudu vaaraan ja jottei jäälle päädy hiekkaa ja tiesuolaa.

Karttapalvelu takkuaa

Kaupungin verkkosivuilla on nyt toista talvea latujen ja jäiden kunnossapitotietoja näyttävä kartta, mutta valitettavasti se ei toimi kuten pitäisi.

– Voi olla, että joudutaan jopa miettimään toisenlaisen järjestelmän käyttöönottoa, Tanhuanpää harmittelee teknisiä pulmia.

Tietoja saa kuitenkin kaupungin nettisivuilta ja somekanavista ja toki maalaisjärjellä päätellenkin.

– Mutta on kartta yksi palvelu lisää, ja se täytyy saada toimimaan.