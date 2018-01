Uurnan kupeella koko päivä

Vaalitoimitsijat huolehtivat, että äänestyspäivä rullaa. Ja aistivat aitiopaikalta äänestyksen tunnelmaa ja kuvioita. Tätä kaikkea saa jälleen maistaa myös ylöjärveläinen Jari Niemi.

Kun tammikuun 28. koittaa, kansa lähtee liikkeelle. Uurnille! Osa on toki antanut äänensä jo ennakkoon, mutta moni valitsee varsinaisen vaalipäivän. Se on oma lukunsa. Se on erityinen päivä.

Vielä tavallista erityisempi se on Jari Niemelle. Tuolloin hänestä sukeutuu vaalitoimitsija. Sellainen on oma lukunsa. Sellainen on erityinen päivä.

Tämä herra ei vain piipahda uurnalla vaan istuu sen äärellä aamusta ehtooseen. Päivä on myös jännittävämpi kuin se olisi pelkkänä äänestäjänä ollessa.

– On ajan hermolla, Niemi kommentoi itse vaalipäivää ja ynnää, että tehtävä saa hänet seuraamaan valppaammin ja kiinnostuneemmin vaalihumua kaiken kaikkiaankin.

– Kuuntelee herkemmällä korvalla.

Tunnelma kuin jouluna

Vaalipäivän tunnelmaa äänestyspaikalla Niemi kuvaa lämminhenkiseksi.

– Ihmisten mieli muuttuu, vähän kuin jouluna. Heistä huokuu rauhallisuus ja levollisuus, hän luonnehtii todeten, että kassaruuhkista tutusta kireydestä ei ole tietoakaan, vaikka jonoakin kertyisi.

Päivässä on kokoavaa voimaa. Ollaan yhteisen asian äärellä. Siksi kohteliaasti tervehditään, hyvästellään, vaihdetaan sana pari. Käyttäydytään mukavasti. Toimitsijatkin suhtautuvat tilanteeseen vihkiytyneesti, vaikka iltaa kohden turnausväsymystä alkaisikin jo kertyä.

– Ei oteta nippua Aku Ankkoja mukaan.

Päivä myös sujuu sulavasti. Koppiin ei jäädä funtsimaan vaan homma hoidetaan sutjakasti. Eniten aikaa ottaa henkilötietojen tarkastaminen, mutta sekin käy sen kummemmitta solmuitta. Ainut Niemen kohtaama poikkeus normaalista on ollut se, jos äänestäjä on erehtynyt väärälle äänestyspaikalle.

Äänestäjävirran syke vaihtelee. Niemi on nähnyt esimerkiksi telkkarista tulevan hiihtokilpailun hevin poikivan suvantohetken äänestystuoksinaan. Yleisesti päiväsaika on vilkkainta ja aamu ja ilta ovat verkkaisempia.

Kurkistus kulisseihin houkutti

Vaalitoimitsijaksi Niemen veti muutama vuosi sitten uteliaisuus.

– Halusin raottaa verhoa, nähdä, mitä vaalitoiminta pitää sisällään. Kun käy kopissa, se ei aukene.

Miestä kiehtoi myös ajan hermolla olijan asema, mahdollisuus seurata päivää hetki hetkeltä. Poliittinen sulka hattuun tehtävä ei Niemen mukaan ollut, vaikka hän onkin ollut kunnallispolitiikassa ja luottamustehtävissä sekä toiminut koko vaalitoimitsija-aikansa vaalilautakuntansa puheenjohtajana.

– En hakenut mitään näkyvyyttä. Olen sitä jo tarpeeksi saanut. Ja puheenjohtajaksi ryhdyin, koska katson olevani sopiva henkilö. Olen riittävän uskottava ja saan sanottua, jos on jotain sanottavaa. Ja minullekin saa sanoa.

Verhon takaa Niemi on saanut nähdä tarkkaa, sosiaalista ja pitkäjänteistä työtä. On tiirattava ja kirjattava äänestäjälistoja tarkoin, jaksettava hoitaa kaikki päivän vaiheet ja maltettava kerta toisensa jälkeen selittää asiat rauhallisesti.

– Ei voi sanoa: ”Älä nyt sinäkin tule samaa kysymään.”

Järjestelyä, sinettejä, laskentaa

Toimitsijan aatokset kuhisevat jo ennen vaalipäivää, mutta suuria Niemi ei tapaa valmistella. Hän katsoo kuviot äänestyspaikalla. Halukkaille kaupunki on vuosien varrella tarjonnut koulutustilaisuuksia, ja toimitsijoita auttavat myös oikeusministeriön ohjeet.

Vaalimateriaalit kaupunki jakaa vaalilautakunnille etukäteen, ja äänestyskopit ja uurna odottavat äänestyspaikalla. Aamulla Niemi tovereineen asettelee ne paikoilleen ja jakaa tehtävät. Ensimmäisen äänestäjän kanssa tarkistetaan uurnan olevan tyhjä ja sinetöidään se.

Päivän aikana poppoo vaihtelee tehtäviä ja pitää taukoja, jotta vireys pysyy. Tätä jatkuu iltaan asti. Sitten uurna avataan. Liput tarkistetaan oikein täytetyiksi ja leimatuiksi, ryhmitellään numeroiden mukaan ja lasketaan. Lopuksi tarkistetaan, että luvut täsmäävät. Äänet pannaan pakettiin ja paketti sinetöidään ja toimitetaan kaupungintalolle täytetyn kaavakkeen kera, kun paikat on siistitty kuntoon.

Mutta ei kaikki vielä siihen pääty. Niemi jännittää tv:n tuloslähetystä kaupungintalolla vaaliväen kanssa ja kenties lopuksi kotona. Vasta tuloksen tultua kuvio on paketissa.

– Sitten on tyhjä tunne, että tässä tämä nyt oli.