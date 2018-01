”Me itse päätämme Suomen tien”

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas Nils Torvalds sanoo, että Suomea odottaa jo lähitulevaisuudessa moni iso valinta, joihin vastauksen löytäminen ei ole helppoa. Hänen mielestään yhteiskunnan vakaan toiminnan vinkkelistä katsottuna päättämättömyys on kuitenkin huonoin vaihtoehto. Presidenttiehdokkaan mukaan Suomi päättää itse tiensä. – Sitä ei tee kukaan muu, hän muistuttaa.

Nils Torvalds korostaa, että politiikan tehtävä on luoda ja ylläpitää sellaisia yhteiskunnallisia palveluja, jotka takaavat jokaiselle kansalaiselle oman paikan yhteiskunnassa ja mielekkään elämän.

– Tasavallan presidentin on näytettävä suuntaa, hän linjaa.

– Presidentillä on tärkeä rooli ulkopolitiikan johtajana. Suomen on oltava myös tulevaisuudessa arvostettu maa, jolla on hyvät suhteet ympäröivään maailmaan. Ulkopolitiikan on edistettävä rauhaa, kauppaa sekä ihmisten ja kulttuurien välistä vaihtoa, ehdokas sanoo.

Torvaldsin mukaan maan sisäinen turvallisuus on yhtä tärkeää kuin ulkoinen turvallisuus.

– Jokaisella ihmisellä on oikeus elää turvallisessa maassa.

Presidenttiehdokkaan mielestä valtionpäämiehen kartuttama elämänkokemus ja erilaisten kulttuurien tunteminen on tärkeä voimavara nimenomaan maan johtamisessa levottomassa maailmassa.

– Menestyksekäs politiikka perustuu inhimilliseen maailmankatsomukseen.

Yhteisöllinen ja ystävällinen

Kansakuntamme arvopohjaa pohtiessaan Nils Torvalds edellyttää Suomelta yhteisöllisyyttä ja ystävällisyyttä.

– Yhteisöllisyys syntyy kansalaisyhteiskunnan toiminnan hedelmänä, hän näkee.

– Ihmisen arvoa ei mitata ihonvärillä, sukupuolisella suuntautumisella uskonnolla eikä kielellä, mies jatkaa.

Torvaldsin mukaan hyvinvointiyhteiskuntamme voi hyvin, kun valtion talous on tasapainossa, kansalaisilla on työtä ja yritykset menestyvät.

Presidenttiehdokkaan mielestä tulevaisuudessakin Suomelle ominaista on kaunis ja puhdas luonto, innovatiivinen yrityselämä, vahvat kansalaisjärjestöt sekä rehellinen ja tulevaisuuteen suuntautuva kansa.

– Kansalaisten sisäinen turvallisuus kumpuaa terveestä itsetunnosta. Itsetunnon vahvistamiseksi ihmiset tarvitsevat kokemusta, joka karttuu muun muassa harrastusten avulla. Samalla ihmiset oppivat kansalaistaitoja, Torvalds miettii.

– Turvallisuuden tunne kokee aina kolauksen, kun syytön kohtaa rikoksen tai pahanteon. Vastuunkantajien on huolehdittava siitä, että jokainen kansalainen voi näkyä ja toimia vapaasti. Väkivaltaan turvautuminen niin itsensä puolustamisessa kuin puolensa pitämisessä on tehtävä tarpeettomaksi

”Koko maan pysyttävä vauhdissa”

Suomi kaupungistuu nyt huippuvauhtia.

– Suuret kaupungit kasvavat puhtaasti omista lähtökohdistaan. Valtion ei tarvitse kasvupaikkakuntien menestystä vauhdittaa, Nils Torvalds toteaa.

Presidenttiehdokkaan mielestä yhteiskuntamme on reagoitava siihen, miten koko maamme pysyisi jollakin tavalla kehityksen kelkassa.

– Olen sanonut kylän olevan olemassa niin kauan aikaa, kun yhteisöstä löytyy kirkko, koulu ja kauppa.

Torvaldsin mukaan laaja kouluverkosto on elintärkeä koko Suomen elinvoimaisuuden ja asuttuna pitämisen kannalta.

– Koko maan elinvoimaisuuden takaaminen edellyttää ehdottomasti poliittisia linjauksia, sillä kaikkialla maailmassa investoinnit kasaantuvat kasvukeskuksiin. Tämän kehityksen vastapainoksi tarvitsemme kansallista teollisuuspolitiikkaa, joka vuorostaan nojaa vahvaan ja monipuoliseen koulutuspolitiikkaan, hän pohtii.

Maailman monimutkaisuus haastaa suomalaisetkin. Torvaldsin mukaan yhteiskuntamme haasteet ovat varsin vaativat.

– Yksi tehtäväsarkamme on kansalaisten syrjäytymisen estämisessä. Pidän hyvänä lääkkeenä yhdenvertaisen koulutuksen tarjoamista kaikille ihmisille.

– Poliitikkojen vastuulla on varmistaa kaikille kansalaisille vaikutusmahdollisuus ja paikka yhteiskunnassa.

– Meidän on estettävä ihmisten joutuminen yhteiskunnan ulkopuolelle. Näin estämme muun muassa ihmisten väkivaltaisen radikalisoitumisen. Jokaisen ihmisen on tunnettava, että häntä tarvitaan. Niin syntyperäiset kuin maahamme muuttavat ihmiset tarvitsevat elämäntaitoja, joita hyvin sirpaleinen elinympäristö edellyttää, Nils Torvalds sanoo.

Nils Torvalds

KOKO NIMI: Nils Ole Hilmer Torvalds

SYNTYMÄAIKA: 7.8.1945

NYKYINEN AMMATTI: Europarlamentaarikko

PERHEOLOT: Naimisissa, viisi lasta ja 7 lastenlasta

HARRASTUKSET: Lukeminen, vaeltaminen Lapissa ja hiihto