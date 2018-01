Kaikkien presidenttiehdokkaiden takana on joukko ihmisiä, jotka tekevät vaalityötä ehdokkaansa eteen. Yksi heistä on Metsäkylässä asuva Jenni Kiiskinen, opettaja ja tuore kaupunginvaltuutettu.

Vielä viime presidentinvaaleissa Jenni Kiiskinen malttoi seurata vaaleja lähinnä sivusta, mitä nyt tykkäili ehdokkaansa julkaisuista sosiaalisessa mediassa.

Mutta tällä kertaa hän päätti alkaa tehdä varsinaista kampanjatyötä vihreiden Pekka Haaviston hyväksi.

– Olen aika aktiivinen ihminen. Asia on tärkeä ja tykkään tehdä tällaista, perustelee Kiiskinen apuaan.

Kiiskinen innostui siitä, kuinka valtavan hypen Haaviston ehdokkuus sai kuusi vuotta sitten aikaiseksi. Tällä kertaa kaikenlainen kampanjointi ja jopa presidenttiehdokkaiden oma aktiivisuus on ollut vähäisempää ja hillitympää.

Kiiskinen on tosin huomannut, että ennakkovaalien alla meno on piristynyt.

– Välillä tuntui, ettei kampanjointi ollut edes kunnolla alkanut. Kun vaalitentit alkoivat televisiossa, tuntui ensin siltä, ettei kukaan syty, mutta nyt ehdokkaat ovat lämmenneet.

Mistä se johtuu? Pidetäänkö Sauli Niinistöä liian varmana voittajana?

– En tiedä. Saattaa olla.

Kiiskinen auttaisi myös muita

Kiiskinen on itse ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Kukaan ei odota hänen osallistuvan Haaviston kampanjointiin, mutta Kiiskinen kokee sen itse tärkeäksi.

Kiiskinen seisoo Haaviston takana ja pitää ”Pekan tavasta olla ja puhua”.

– Pekka edustaa vihreitä arvoja ja ajatusmaailmaa. Hän tuo myös esimerkiksi ulkopoliittisia teemoja mukaan keskusteluun.

Hetken pohdittuaan Kiiskinen sanoo, että voisi osallistua myös aika monen muun vihreän eturivin poliitikon kampanjointiin. Hänelle ei tule yhtäkkiä mieleen ketään, jota ei voisi avittaa.

– Voisin tehdä töitä esimerkiksi Heidi Hautalan puolesta.

Siksi Pekka -hashtageja

Kiiskinen tekee Haaviston hyväksi työtä kolmen tai neljän muun vihreän kanssa Ylöjärvellä.

He kutsuivat Haaviston Kurun markkinoille kesällä, järjestivät Puhu Pekalle -kampanjatilaisuuden joulukuussa ja aikomuksena haastatteluhetkellä oli järjestää vielä lisää keskustelutilaisuuksia ennen vaaleja.

– Teemme myös somepulsseja eli jaamme esimerkiksi Pekka Haaviston blogilinkkejä ja teemme Siksi Pekka -hashtageja, joissa kerromme, miksi äänestämme Haavistoa.

Haavistolla kuten muillakin presidenttiehdokkailla on tukijoita ympäri maan. Ainakaan vihreille ei tule tiukkaa ohjeistusta kampanjoinnin järjestämistavoista kampanjatiimiltä Helsingistä käsin, vaan ohjelmaa ja tempauksia keksitään itsenäisesti.

– Meillä on vapaat kädet. Pikemminkin on niin, että on vaikea keksiä uusia ideoita. Eri paikkakunnilla on hyvin erilaisia tapoja tukea. Nokialla Pekka oli mukana lähiruokabrunssilla ja Tampereella Pekka veti dj-keikan.

Kiiskinen ei osaa sanoa suoralta käsin, kuinka moni tekee Haaviston taustalla vaalityötä, mutta hänen mukaansa ainakin Pirkanmaalla joka kunnassa järjestetään Haaviston hyväksi tapahtumia.

Tutustu ehdokkaan mielipiteisiin!

Näissä presidentinvaaleissa Sauli Niinistöllä on vahva kannatus – kuten istuvalla presidentillä usein on.

Tällaisessa tilanteessa moni saattaa ihmetellä, miten kukaan muu viitsii asettua ehdolle, tai miten kukaan jaksaa tehdä töitä jonkun muun ehdokkaan hyväksi.

Kiiskinen ei ajattele niin, että Pekka Haaviston peli olisi jo ennalta menetetty. Hän uskoo yllätyksiin.

– On myös tärkeää herätellä ihmisiä miettimään, ettei kannata äänestää jotakuta vain siksi, että hän kuitenkin voittaa, vaan kannattaa ottaa selvää, millaisia mielipiteitä eri ehdokkailla on.

Jenni Kiiskinen näkee kampanjoinnin myös laajempana kysymyksenä kuin vain kisaamisena presidenttiydestä. Kyse on aatteesta.

– Ajattelen myös seuraavia vaaleja ja vihreiden teemoja, kuten ilmastopolitiikkaa ja yhdenvertaisuutta. Tämä kampanjointi voi auttaa myös esimerkiksi eduskuntavaaleja ja maakuntavaaleja.

Oma kampanjointi oli erilaista

Kahden pienen lapsen äiti ja lukion opettaja nousi itse Ylöjärven kaupunginvaltuustoon viime keväänä.

Oma kunnallisvaalikampanjointi oli Kiiskisestä hieman erilaista kuin työskentely nyt Haaviston puolesta presidentin vaaleissa.

– Oma vaalityönikin oli vihreiden kampanjoimista, mutta oli siinä eroa. Haaviston kampanjointi on vähän rennompaa, kun ei tarvitse näyttää omia kasvoja ja kehottaa, että äänestäkää minua! Se oli tavallaan kiusallista.

Kiiskinen kertoo, että hänellä menee aikaa politiikkaan noin pari iltaa viikossa työskenteli hän Haaviston puolesta tai ei.

Kiiskinen voisi kuvitella tekevänsä vaalityötä presidenttiehdokkaan hyväksi myös jatkossa.

– Tykkään tehdä järjestö- ja vapaaehtoistyötä hyvien asioiden eteen. Se on palkitsevaa.