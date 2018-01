Studio Move avasi uuden toimipisteen Teollisuustielle

Entiset Gilda Gallerian tilat Teollisuustiellä ovat olleet remontin alla vuoden alusta lähtien. Viime viikonloppuna uudistuneet tilat avattiin ylöjärveläisille, kun Studio Move aloitti toimintansa uudessa toimipisteessään.

Ylöjärven Studio Moven yrittäjät Anna Sillanpää ja Riia Mattila ovat työskennelleet uuden liikuntapaikkansa kimpussa yötä päivää. Teollisuustie 1:n kiinteistön tilat onkin remontoitu kauttaaltaan ja nykyisin studiota valaisevat kattoon ripustetut kristallikruunut. Myös puku- ja hoitohuone ovat saaneet uuden ilmeen tyylikkäillä huonekaluilla ja suurilla peileillä.

Yrittäjäkaksikolla on pitkä historia liikunnan saralla. Sillanpää on toiminut Studio Moven yrittäjänä jo yli 13 vuoden ajan, ja perusti yrityksensä aikoinaan rakkaudesta tanssiin. Mattila on puolestaan koulutukseltaan sairaanhoitaja, ja hän on opiskellut myöhemmin myös hierojan ja personal trainerin ammatit.

Homma oli siis selvä, kun entisen Gilda Gallerian tilat jäivät tyhjäksi.

– Yhteinen kiinnostus ihmisten hyvinvointiin ja liikkumiseen sai meidät tarttumaan tilaisuuteen ja avaamaan Ylöjärvelle uuden Studio Moven toimipisteen, kaksikko kertaa.

Lajeja vasta-alkajille

Mattilan ja Sillanpään tavoitteena on tuoda ylöjärveläisten ulottuville monipuolisesti eri liikuntalajeja jumpasta aina vaativimpiin akrobatialajeihin.

Ylöjärven Studio Movessa onkin mahdollista harrastaa erilaista liikuntaa yli 40 tuntia viikossa. Liikuntalajien joukossa on niin huippusuosittua tankotanssia, joogaa ja pilatesta kuin monia tanssilajejakin satubaletista hip hoppiin ja showtanssiin.

Kaikki lajit sopivat vasta-alkajillekin, sillä useat liikuntaryhmät on jaoteltu eri taitotasojen mukaan.

– Tänne tullessaan ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta. Riittää, että on iloinen asenne ja halu kehittyä, Sillanpää toteaa.

Yrittäjäkaksikko sanoo, että studiolla liikutaan noin kymmenen hengen pienryhmissä.

– Pienryhmät mahdollistavat henkilökohtaisen opastuksen ja sen, että liikkeet tehdään turvallisesti ja oikeaoppisesti. Esimerkiksi ilma-akrobatiassa ja tankotanssissa harjoitellaan aina turvallisuus edellä, he kertovat.

Tankotanssi saattaa koukuttaa

Ylöjärven Studio Movessa on mahdollisuus harrastaa Suomessa huippusuosion saavuttanutta tankotanssia eli pole dancea. Mattila ja Sillanpää korostavat, ettei maailmanmestaruustasolla kilpailtavaa tankotanssia harrasteta missään tapauksessa korkokengissä ja pikkuhepeneissä, vaan se on urheilulaji siinä missä muutkin.

– Tankotanssi sopii mainiosti niin lapsille kuin aikuisille. Harrastaessa lihaskunto kasvaa kuin itsestään, ja samalla kunto, liikkuvuus ja koordinaatiokyky paranevat. Lajiin jää siis helposti koukkuun, Mattila vakuuttaa.

Sillanpää huomauttaa, ettei tankotanssi ole suunnattu pelkästään naisille. Myös miehet ovat innostuneet lajista.

– Ylöjärvelle on tulossa hiihtolomaviikolle äijätankotanssikurssi. Kurssilla toimii ohjaajana tankotanssijoiden huippuihin lukeutuva Henriikka Roo, Sillanpää sanoo.

Äijätankokurssin lisäksi Studio Movessa järjestetään viikonloppuisin ja lomaviikoilla muitakin erilaisia, muutaman tunnin kestoisia kursseja, joiden tarkoitus on antaa maistiaisia uusista liikuntalajeista.

Hyvä olo ja positiivinen mieli

Mattila ohjaa Studio Movessa erilaisia jumppia ja tankotanssia, joiden lisäksi hän tarjoaa hierontapalveluja. Näiden ohella hän ohjaa niin sanottua lempeää liikuntaa, joka sisältää liikkuvuusharjoituksia ja kehonhuoltoa.

– Hierojan työn kautta minulla on herännyt kiinnostus ohjata sellaista liikuntaa, joka sopii kaikille, etenkin aloittelijoi­­lle. Trendi on ollut pitkään se, että liikuntaa tulee harrastaa kovalla sykkeellä. Nyt ajatus on väistymässä, kun on ymmärretty, että kehonhuoltoon panostava rauhallinen liikunta voi olla myös yhtä lailla tehokasta, Mattila kertoo.

Yrittäjät sanovatkin, että Studio Movessa tahdotaan korostaa muutenkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä. Vaikka liikkuminen voi olla tavoitteellista, ei tuloksia silti hamuta etunenässä.

– Tänä päivänä arki on kiireistä, ja silloin oma hyvinvointi saattaa unohtua. Toivomme, että liikkumalla saavutettaisiin fyysisesti hyvä olo mutta myös positiivinen mieli, Mattila ja Sillanpää kiteyttävät.