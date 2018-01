Risteily tarjosi hileisen kuumaa folkhuumaa

Kansantanssin ja kansanmusiikin suurin folkloren talvitapahtuma Folklandia kokosi jo 23. kerran alan harrastajat ja ystävät risteilylle. Mukana oli 2 800 risteilijää ja lähes 1 000 esiintyjää. Laulu raikui ja musiikki soi teatterissa, ravintoloissa, laivan käytävillä, hyteissä jopa saunassa ja hisseissä.

Vuoden teemana on Kaikilla mausteilla – kansanmusiikin ja kansantansssin elävät perinteet. Uutuutena nähtiin miten Skandinavian Hunkseilta onnistuu folk.

Hauankaivaja, Himmeli, Hippulat, Kiharakolmio, Kimurantti, Liikkuvat lanteet, Lykky, Mammantytöt, Mylläkkä, Pirulainen, Pömpeli, Rutistus, Siepakat, Siveysvyö, Sorokoska, Suistamon Sähkö, Tuplaviski&Tuoremehu, Turvalan uunilla, Vinkkarit, Vispilä, Väkkärä ja monet muut tulivat tutuiksi Folklandia -risteilyllä. Mielikuvitusta on yhtyeiden nimien keksimisessä riittänyt ja vuosi vuodelta löytyy uutta myös ohjelmistoista.

Risteily on niin suosittu, että suuri osa seuraavan vuoden lipuista myydään jo laivalla. Tapahtuman vastaava järjestäjä on Suomen Nuorisoseurat/Pispalan Sottiisi, yhteistyökumppaneita on 47.

Koska ohjelmaa on laivalla niin paljon, kaikkea ei ehdi millään kuulla ja nähdä. Jotkut tekevät tarkan suunnitelman ja rientävät paikasta toiseen. Toiset antavat virran viedä ja nauttivat siitä, mitä eteen tulee. Molempia on parinkymmenen vuoden aikana kokeiltu ja usein mieliinpainuvimmat hetket on koettu yllättävissä paikoissa: nuorten ja vanhojen pelimannien jameissa jossain käytävien nurkissa tai huippuhyvä huilisti hississä.

Tämän vuoden vauhdikkainta menoa tarjosi Suistamon Sähkö. Anne-Mari Kivimäen venäläisellä leikkihaitarilla luotsaama energinen joukko saa innoituksensa Karjalan matkoilta, kuoppaisilta teiltä, jauhavilta myllyiltä ja rahisevilta arkistonauhoilta. Karjalainen rap ja tanssimusiikki villitsi tanssilattialla aamuneljään asti.

Teatterissa viihdyttiin perinteisemmissä tunnelmissa kansantanssiesiintyjien parissa. Kirjavat näytti mitä on karjalainen meininki ja ilo, Liikkuvat lanteet kertoi Hermanni Lapasotkan tarinaa.

Keskiyön katrillin huusi jälleen koolle mestarikansantanssija Antti Savilampi.

Ylöjärveltä ukulelen taitajia

Folklandialla oli pitkästä aikaa mukana myös ylöjärveläisiä esiintyjiä. Kirsi Jokinen lauloi ja soitti sekä Siveysvyö -yhtyeessä että Tampereen Ukuleleorkesterissa.

– Siveysvyö on aivan uusi kokoonpano ja laivalla oli ensimmäinen keikkamme. Vähän jännitti vastaanotto, kun mukana on niin paljon taitajia. Porukassamme ovat mukana Timo Haapala, Turkka Wahlbäck ja minä. Haapala on monipuolinen musiikin ammattilainen, joka soittaa, laulaa, säveltää, sanoittaa, sovittaa ja esiintyy monissa kokoonpanoissa kuten Helsingin Balalaikkaorkesterissa. Samassa orkesterissa soittaa myös basson ja kontrabassobalalaikan taituri Wahlbäck, Kirsi Jokinen kertoo.

– Tapasimme Timon kanssa erilaisilla ukulelefestareilla ja innostuin kovasti hänen taidoistaan. Kokeilimme, miten äänemme sopivat yhteen ja perustimme bändin. Olemme alkaneet kirjoittaa yhdessä myös tekstejä, joten tulevaisuudessa meillä on omia biisejä esitettäväksi. Tämä orkesteri on minulle eräänlainen toiveiden täyttymys – olen päässyt ammattilaisten kanssa lavalle.

Jokinen itse on laulanut ja soittanut useissa kokoonpanoissa pelimanniyhtyeistä amerikkalaisiin marching-bändeihin. Hän esiintyi laivalla myös vuonna 2016 perustetussa alan suurimmassa Tampereen Ukuleleorkesterissa.

Kirsi Jokinen asuu miehensä kanssa Ylisellä itse rakennetussa talossa, kauniin luonnon keskellä. Perheessä on neljä lasta, mutta äiti on ehtinyt opiskella seitsemän vuotta ja toimii muuan muassa mentaalivalmenjana ja hypnoosiohjaajana. Hypnoosista hän on kirjoittanut gradunsakin. Kevään aikana hän valmistuu ratkaisukeskeiseksi tunneterapeutiksi ja shindo-ohjaajaksi. Oman yrityksen hyvinvointipalveluihin keskittyvän Hehkulataamo Utopian sivut ovat uunituoreeet.

Jokinen on soittanut jo lapsena pelimanniporukoissa ja musiikki on aina ollut tärkeä osa elämää.

Ylöjärveläis-helsinkiläinen ukuleleyhtye Siveysvyö on uusi tulokas, joka risteilyllä ilahdutti kuulijoita monipuolisella ohjelmistolla aina perinteisistä ukulekappaleista tuttuihin Oi mutsi, mutsi, Sydämeni osuman sai ja Piupali paupali.