”Välinpitämättömyys ja kuppikuntaisuus huolestuttavat”

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on huolissaan välinpitämättömyyden ja kuppikuntaisuuden yleistymisestä maassamme. Hän toivoo jakolinjojen ja ryhmäkohtaisen itsekkyyden sijaan todellisia tekoja aidon avoimuuden ja yhteiskunnan eheyden arvostamisessa. Ehdokkaan mielestä kansakunta tarvitsee nykyistä enemmän ylisukupolvista ajattelua ja tekoja.

Matti Vanhanen näkee, että kansalliset ja maailmanlaajuiset ongelmat ovat pohjimmiltaan samanlaisia.

– Tarvitsemme vastuullisuutta tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa niin kotimaan asioissa kuin globaalistikin, ehdokas tarkentaa.

– Olen usein sanonut olevani arvomaailmaltani vapauden, veljeyden, tasa-arvon ja ahkeruuden kannattaja. Näitä arvoja korostaisin myös presidenttinä, Vanhanen sanoo.

– Kreikan ja Rooman valtakunnat, kristinusko ja sen reformaatio, valistuksen filosofia sekä Ranskan vallankumouksen vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat muovanneet suomalaista arvomaailmaa. Se on saanut oman lisämausteensa pohjoisista oloistamme. Yhdenvertaisuus, yhdenmukaisuus, ahkeruus, sivistys ja luontoarvot ovat luoneet meille lujan perustan, keskustakandidaatti miettii.

Linnan ovet auki keskustelijoille

Keskustaehdokas muokkaisi presidentti-instituutiota avaamalla presidentinlinnan ovet ryhmille, jotka ratkovat suuria tulevaisuuden kysymyksiä.

– Tällainen aihe on esimerkiksi kotimaamme laskevan syntyvyyden tuoma väestöongelma. Käsissämme on todellinen kohtalonkysymys, Matti Vanhanen korostaa.

– Työn tekeminen on syvässä murroksessa. Ihmiset kokevat epävarmuutta toimeentulostaan. Työn haaste koettelee myös valtiomme verotuloja ja siten palveluidemme turvaamista, hän tarkentaa.

Matti Vanhanen laajentaisi Suomen ulkopolitiikkaa kauemmas katsovaksi.

– Suomessa toteutettavien arvojen on näyttävä niin pakolaisuuden kuin Afrikan kehityksen haasteisiin liittyvissä toimissamme.

Viisasta ulkopolitiikkaa

Vanhasen mielestä Suomen turvallinen tulevaisuus muodostuu viisaasta ulkopolitiikasta, uskottavasta puolustuksesta, yhteiskunnan eheydestä ja talouden itsellisyydestä.

– Yhteiskuntamme eheys ja taloutemme itsellisyys vahvistavat kansallista sisäistä turvallisuuttamme. Meillä on oltava riittävästi poliiseja ja pelastushenkilökuntaa sekä muita viranomaisia. Mikään määrä viranomaisia ei pelasta meitä, jos emme kykene demokraattiseen päätöksentekoon tai taloutemme joutuu tuuliajolle, hän korostaa.

Vanhanen pitää arvossaan, että ehyessä yhteiskunnassa kansalaiset ratkaisevat sopimalla yhteiset asiat.

– Meillä on oltava yhteinen tilannekuva asioista. On löydyttävä halua yhteiskuntamme kehittämiseen. Kovissa paikoissa juuri yhteiskuntamme eheys on ratkaissut sen, ettei meitä ole murrettu.

– Itsellinen talous tarkoittaa sitä, että olemme niin taloudessa, energiassa kuin ruoassa riittävän omavaraisia. Niillä ei voida kiristää meitä edes kansainvälisen tilanteen jännittyessä, Vanhanen toteaa.

Alueellista oikeudenmukaisuutta

Keskustaehdokkaan mielestä yhteiskunnan tehtävä on mahdollistaa yrittämisen, työnteon ja elämisen edellytykset joka puolella Suomea.

– Koko maamme asuttuna pitämiseen vaikuttaa isosti tie- ja verkkoyhteyksien ylläpitäminen, Vanhanen painottaa.

– Koulutuksen määrärahoja on kohdennettava alueellisesti oikeudenmukaisesti, hän lisää.

Vanhasen mielestä valtion on uskallettava edistää verorakenteilla yritysten ja niiden omistajien pitkäjänteisyyden vahvistamista. On rohkaistava oman pääoman kartuttamiseen riskinottokyvyn vahvistamiseksi.

– Ajatteluni tukee kasvollista ja kotiseutuunsa sitoutunutta omistajuutta ja uskallusta antaa lisää oikeuksia paikalliseen sopimiseen työyhteisön kehittämisessä.

– On muistettava, että alueellisesta tyhjiöstä syntyy varsin äkkiä turvallisuuspoliittinen ongelma, Vanhanen varoittaa.

Tämänkertaisten presidentinvaalien alla Matti Vanhanen on vieraillut jo lähes 300 kunnassa. Hän on nähnyt suomalaista elämänmenoa niin maaseudulla kuin kaupungissakin.

– Ikkunoitani ihmisten arkeen ovat olleet toimiminen toimittajana, pääministerinä, perheenisänä, kunnanvaltuutettuna, mökkiläisenä ja perheyritysten edunvalvojana.

Matti Vanhanen

KOKO NIMI: Matti Taneli Vanhanen

SYNTYMÄAIKA: 4.11.1955

NYKYINEN AMMATTI: Kansanedustaja

PERHEOLOT: Puoliso ja kaksi aikuista lasta

HARRASTUKSET: Luonnossa liikkuminen, lukeminen, vanhojen paikalliskarttojen keräily ja konsertit sekä näyttelyt.