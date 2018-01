Nuoriso äänesti Niinistöä

Ylöjärvellä ja ympäri Suomen järjestetty varjovaali juurrutti nuoriin äänestysoppia ja -intoa. Voiton vei Niinistö.

Kasperi Raisio ja Valtteri Salonen astelevat perätysten kovin tutun näköisiin koppeihin Ylöjärven lukion aulassa.

Kotvan kuluttua he astuvat ulos ja kiikuttavat paperilaput leimattaviksi. Humps, laput uppoavat rakosesta uurnaan. Ja pian astelevat seuraavat paikalle.

Kas, kas. Silkkaa vaalitouhua. Mutta hetkinen. Vaaleihinhan on vielä aikaa. Niin, tammikuun toisen viikon torstaina lukiolla onkin käynnissä varjovaalit.

Homma tutuksi

Kyseessä on Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n valtakunnallisesti kipparoimat presidentinvaalien Nuorisovaalit. Ideana on pitää aitojen vaalien kaltaisia äänestystilaisuuksia. Kohderyhmänä ovat eritoten alaikäiset, mutta mukaan on kelpuutettu täysi-ikäisiäkin.

Ylöjärvellä pitäydytään alaikäisissä. Vaaleja järjestelevää opiskelijakunnan hallitusta ohjaava yhteiskuntaopin ja historian opettaja Anu Nikulainen tuumaa, että varjovaali voisi vääristää täysi-ikäisten äänestyskäyttäytymistä. Ennakkospekulointi on hänestä gallupien tehtävä.

– Ja nekin ovat ongelmallisia, hän huomauttaa.

Tarkoitus on harjoittaa nuoria tulevia tositilanteita varten.

– Kaikki, mikä tuo vaalit henkilökohtaisemmiksi, on positiivista. Ei vain teoreettisesti puhuta tunnilla, Nikula toteaa ja jatkaa, että harjoitus on selvästi tarpeen:

– Tuolla jotkut ojensivat kätensä leimattavaksi.

Tarkoitus on myös herätellä kiinnostusta äänestykseen sekä tehdä politiikkaa ja yhteiskuntaa tutuksi. Lisäksi varjovaali tuo nuorten äänen kuuluviin.

– On keskustelua siitä, pitäisikö äänestysikää laskea. Nuorisovaali on hyvä keino katsoa, miten nuorten äänet jakautuvat, Nikula sanoo, ja opiskelija Simon Paldanius jatkaa:

– Ja katsoa, jaksavatko nuoret lähteä äänestämään.

Nukkuvia nuoria

Nikula oppilaineen arvioikin, ettei nuorten vaalikiinnostus ole huipussaan. Alaikäisistä osa on toki kiinnostunut, mutta Nikulan arvion mukaan ehkä puolet porukasta ei paljon aiheesta piittaa. Tästä kielivät Ylöjärven varjovaalilukematkin: äänestysprosentiksi lasketaan 51,1.

– Vaaliasiat tuntuvat monimutkaisilta, ja moni nuori kokee, etteivät ne kosketa heidän elämäänsä, Paldanius tuumii, ja opettaja ynnää, että politiikka voi tuntua vieraalta.

Täysi-ikäisetkään eivät poppoon mielestä uhku vaali-intoa. Se näkyy toistuvasti matalina nuorten äänestysprosentteina. Opettaja veikkaa, että ensimmäisissä mahdollisissa vaaleissa moni äänestänee mutta sitten into voi laantua.

– Eikä äänestämisestä paljon puhuta, opiskelija Julius Hirvonen tuumaa niistäkin, jotka äänestävät.

Kaikkiaan nuoria kiinnostavat poppoon mielestä eniten selkeät ja isosti näkyvät presidentinvaalit. Muut voivat tuntua kimurantimmilta ja vieraudessaan vähäpätöisemmiltäkin.

Selvä tulos

Kun äänet on laskettu, Nuorisovaalin tulos on niin Ylöjärvellä kuin valtakunnassa selvä. Sauli Niinistö koppaa kirkkaat voittolukemat.

– Ei haettu suurta muutosta. Ja muut ehdokkaat olivat vähän tuntemattomia, Nikula analysoi.

Hän uskoo senkin vaikuttaneen, että Niinistölle on jatkuvasti povattu menestystä.

– Mitä olen opiskelijoiden kanssa puhunut, he olettavat, että Niinistön tulos oikeissa vaaleissa voi hiukan laskea odotetusta mutta että yksi kierros riittää.

