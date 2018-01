Aikuisille oma luistelukoulu

Luistelukentillä näkyy paljon lapsia, samoin luisteluseuroissa. Luistelu voi olla kuitenkin aivan yhtä hyvin aikuisten harrastaus. Vaikka ei olisi liitänyt jäällä pitkään aikaan, lajissa kehittyy nopeasti.

Piditkö lapsena luistelusta?

Aika moni piti. Siksi kannattaakin miettiä, miksei luistelua voisia harrastaa edelleen, aikuisena.

Se onnistuu Ylöjärvellä, sillä Uplakers-seura järjestää myös aikuisille taitoluistelukoulua.

– Naiset haluavat pitää nykyään kunnostaan huolta, mikä onnistuu muutenkin kuin jumppaamalla. Kannattaa kokeilla rohkeasti eri lajeja, sanoo aikuisten vastuuvalmentaja Janette Hinkka.

Uplakersilla on alkanut juuri uusi vasta-alkajien ryhmä aikuisille, johon pääsee edelleen mukaan, kunhan ilmoittautuu ryhmään Uplakersin nettisivuilla.

Ryhmään pääsevät luistelemaan niin naiset kuin miehetkin. Miehiä ei ole tosin vielä ryhmässä juuri näkynyt muuten kuin joululuistelussa ja kevätnäytöksissä.

Miesten osallistumisella ei ole kuitenkaan mitään estettä – hokkarit kelpaavat jäälle siinä missä taitoluistimetkin.

– Miehille on Suomessa muodostelmaluisteluryhmiäkin.

Ylöjärvellä aikuisten opetus on jaettu kolmeen eri osaan: alkeisryhmään, jatkoryhmään ja aikuisten muodostelmaluistelujoukkueeseen.

Harhaluuloja omasta huonommuudesta

Hinkka toivottaa tervetulleiksi kaikentasoiset luistelijat

– Oli meillä täällä kerran vaihto-oppilaskin, joka oppi luistelemaan, vaikka alku oli vaikea.

Alkeisryhmä aloittaa nimensä mukaisesti luistelun opettelemisen alkeista, kuten esimerkiksi peruspotkuista, eteen ja taakse luistelusta, kaarreluistelusta, jarrutuksesta, kaatumisen harjoittelusta ja liu’usta. Jatkossa voidaan pyöriä ja tehdä myös pieniä hyppyjä.

Taitoluistelu on monipuolinen laji, jossa on aina uutta opittavaa.

Monella alkeiskurssille tulijalla on Hinkan mukaan sellainen käsitys, etteivät he osaa luistella.

– Mutta kun he tulevat jäälle, niin hehän luistelevatkin hyvin. Yleensä kaikki osaavat luistella hyvin ainakin eteenpäin.

Tosin senkin yleensä huomaa heti, ketkä ovat harrastaneet luistelua lapsia. Luistelu näyttää silloin hyvin luontevalta.

Aikuisten alkeiskurssille tullaan yleensä monenlaisista lähtökohdista. Osa on harrastanut luistelua lapsena, osa ei, osa on innostunut lajista lastensa kautta.

Kaikille on yhteistä se, että luistelu alkaa sujua kerta kerralta paremmin.

– Luistelu on palkitseva ja monipuolisesti eri taitoja ja ominaisuuksia kehittävä laji. Siinä kehittyy nopeasti, sanoo taitoluistelun toiminnanjohtaja Niina Laurikka.

Kannattaa aloittaa 4–5-vuotiaana

Uplakersilla on runsaasti ryhmiä myös lapsille ja nuorille. Seuran toiminta on laajentunut kaiken aikaa. Ryhmiä on kaikentasoisille kilpaurheilijoista harrastajiin.

Niina Laurikka toivoo, että vanhemmat hoksaisivat tuoda lapsia taitoluistelukoulun ryhmiin jo niinkin aikaisin kuin 4–5-vuotiaina.

Lapsen ei suinkaan tarvitse vielä osata luistella, vaan taidon voi oppia harjoituksissa.

Myös lasten taitoluistelukoulussa on edelleen tilaa. Tähänkin kouluun voi ilmoittautua seuran kotisivuilla.

Lapset ovat rohkeita

Aivan kuten aikuiset, myös lapset oppivat luistelun nopeasti. Oikeastaan voisi sanoa, että mitä nuorempi lapsi, sitä nopeampaa on kehitys.

Hinkan ja Laurikan mukaan aikuisten ja lasten oppimisessa on jonkin verran eroa. Lapset ovat usein rohkeita eivätkä pelkää esimerkiksi kovaa vauhtia tai kaatumista. Aikuisten vahvuus taas on hahmottaa hyvin muodostelmaluistelun paikat ja kuviot.

– Luistelu on paitsi liikunnallista, myös sellaista, että siinä joutuu ajattelemaan ja oppimaan. Moni sellainen aikuinen, jolla on kiireinen työ, sanoo, ettei työtä ehdi ajattelemaan enää hallilla, vaan luistelu nollaa pään, sanoo Hinkka.