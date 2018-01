”Vaalit ovat iso rutistus”

Keskiviikkona alkava presidentinvaali työllistää Ylöjärvellä lähes 200:aa henkilöä. Valmistelut olivat tiistaina loppusuoralla ja keskiviikkona aamukymmeneltä kaikki on kunnossa, kun ennakkoäänestys alkaa.

Iso joukko ihmisiä tarvitaan, koska tekemistä vaalijärjestelyissä riittää. Ylöjärven 11 äänestysalueella on jokaisella oma vaalilautakuntansa. Lisäksi mukana on vaalitoimikuntien ihmisiä, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita, keskushallinnon väkeä, kiinteistöhuollon työntekijöitä, tekniikan osaajia sekä tietenkin keskeisenä osana keskusvaalilautakunta.

– Vaalit ovat aina iso rutistus. Mutta myös sellainen, jota on aina hieno virankin puolesta valmistella, Ylöjärven kaupungin hallintopäällikkö ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Pieviläinen sanoo.

Toinen kierros huomioitava

Vielä tiistaina vaaliväki teki viimeisiä valmisteluja. Ennakkoäänestyspaikkoja laitettiin kuntoon. Myös kotiäänestyksen ilmoittautumisia otettiin vielä vastaan.

Ennakkoäänestyspaikkoja on Ylöjärvellä sama määrä kuin aiemmissa vaaleissa. Myös ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat pysyvät ennallaan edellisiin vaaleihin verrattuna.

Antti Pieviläinen muistuttaa, että presidentinvaalissa on erityispiirre, joka tulee mahdollisesta toisesta kierroksesta.

– Meidän pitää pystyä ennakoimaan valmisteluissa toisen kierroksen mahdollisuus, koska toisen kierroksen ennakkoäänestys alkaa tosi nopeasti ensimmäisen kierroksen päättymisen jälkeen. Esimerkiksi ennakkoäänestystoimitsijoille on jo ehdolliset työvuorolistat toista kierrosta varten, Pieviläinen selvittää.

Ripeää laskentaa

Oikeusministeriö on asettanut tietyt tavoitteet laskennan etenemiselle varsinaisena vaalipäivänä.

Äänestyksen päättymisen jälkeen kello 20.15 pitäisi olla jo tiedossa äänestäneiden lukumäärä. Ehdokkaiden saamat äänimäärät pitäisi olla laskettu kello 22 mennessä.

– Näihin tavoitteisiin pyritään tietysti pääsemään. Presidentinvaalissa laskentatyötä helpottaa se, että ehdokkaita on kahdeksan eikä lähemmäs kahtasataa, kuten esimerkiksi kunnallisvaaleissa, Pieviläinen muistuttaa.

Hän ei halua viranhaltijana ennakoida, miten aktiivisesti ylöjärveläiset lähtevät tällä kertaa vaaliuurnille.

– Sen voi sanoa, että Ylöjärvellä äänestysaktiivisuus on usein seurannut valtakunnallista äänestysprosenttia.

Niinistö ykkönen kuusi vuotta sitten

Vuoden 2012 presidentinvaalissa ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti kohosi Ylöjärvellä 75,3:een. Toisella kierroksella äänestysprosentti oli 71,9.

Kuusi vuotta sitten Sauli Niinistö keräsi 41 prosenttia varsinaisen vaalipäivän äänistä. Silloin Pekka Haaviston kannatus puutarhakaupungissa oli 16,8 prosenttia. Paavo Väyrynen sai 14,3 ja Timo Soini 11,9 prosenttia äänistä. Paavo Arhinmäki, Paavo Lipponen, Sari Essayah ja Eva Biaudet jäivät reilusti alle 10 prosentin äänimääriin.

Toisella kierroksella Niinistö sai Ylöjärvellä 66,8 prosentin kannatuksen ja Pekka Haavistolle jäi äänistä 33,2 prosenttia.