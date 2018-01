Tuntikehys opetuksen säätöruuvina

Tuntikehys tarkoittaa koulun viikottaista oppituntien määrää, joka sisältää luokkaopetustunnit, tukiopetustunnit, osa-aikaisen erityisopetuksen, erityisluokkien tunnit sekä virkaehtosopimuksen mukaiset erityistehtävätunnit. Tuntikehyksen perusteella koulu saa rahat opetuksen järjestämiseen.

Tänä lukuvuonna Ylöjärven perusopetuksen tuntikehys on yhteensä 7 630 tuntia. Kuluvan vuoden talousarvio kasvattaa kehystuntimäärää ensi lukukaudelle vain 132 tunnilla..

Tämä ei riitä korjaaman aikaisempien vuosien leikkausten ja oppilasmäärän kasvun aiheuttamaa vajetta.

Talousperustelut ohjaavat päätöksentekoa. Talousarvioissa vuosittain vaaditut sivistyspalvelujen menoleikkaukset varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta on toteutettu muun muassa ryhmäkokoja kasvattamalla.

Tuntikehyksen säätöruuvia on kiristetty, joten alakouluissa jakotunteja ei enää voida järjestää tarvittavaa määrää äidinkielessä ja matematiikassa.

Joustoa ei riitä myöskään vieraiden kielten alkeisopetuksen tueksi. Erityisopetus kaipaa vahvistusta. Valinnaisuus ei toteudu. Ennaltaehkäisevältä työltä päiväkotien ja koulun arjessa puuttuu voimavaroja.

Talousratkaisujen tarkoitus on ollut sopeuttaa sivistyspalveluiden taloutta nyt hyvinä aikoina niin, että totutaan myöhempien aikojen kurjuuteen.

Leikkauksista on pidetty tiukasti kiinni siitä huolimatta, että vuosi vuoden jälkeen esimerkiksi kaupungin lopulliset verotulototeumat ovat olleet miljoonia euroja suuremmat kuin on talousarvioissa ennakoitu.

Opetustarjonnan ennakoiva leikkaaminen tässä vaiheessa ei ole onnistunut ratkaisu. Koulu on lapsia varten ja opetussuunnitelmat ovat uudistumassa. Nyt on syytä löysätä tuntikehysruuvia ja antaa kouluille lisäresursseja järjestää opetus mielekkäästi oppilaiden parhaaksi.

Lähivuosien talousennusteet ovat edelleen kohtuullisen lupaavia. On siis mahdollista tarjota oppilaillemme hyvin toimivat oppimisympäristöt: autetaan heitä rakentamaan elämälleen tukevaa osaamispohjaa ja saamaan onnistumisen kokemuksia.

Tuntikehysruuvin kiristäminen voidaan tehdä vasta äärimmäisessä hädässä todella kehnoina aikoina.

Korkeatasoinen varhaiskasvatus ja peruskoulutus vahvistavat lapsiystävällistä ja lapsirikasta Ylöjärveä. Meidän tulee huolehtia erityisesti siitä, että lapsilla on kotitaustastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet hyvään arkeen ja koulutukseen.

JUSSI KYTÖMÄKI

Kaupunginvaltuutettu (vihreät)

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja