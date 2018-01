Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto työskentelisi maan johdossa sellaisen Suomen puolesta, jossa vihapuhe, syrjintä ja häirintä loppuvat. Ehdokas haluaa maahan ilmapiirin, jossa jokaisen kansalaisen oikeutta ilmaista itseään vapaasti ja pelkäämättä kunnioitetaan. Hänen mielestään presidentti voi antaa äänen niille, joilta ääni on jo särkynyt, ja presidentti voi tehdä näkyväksi niitä, jotka ovat vaipuneet näkymättömyyteen. – Presidentti voi toiminnallaan voimaannuttaa suomalaisia.

Pekka Haavisto kehottaa kansalaisia miettimään, mitä sellaista panemme alulle, josta sadan vuoden päästä ajatellaan: ”Olipa kaukonäköistä porukkaa silloin vuonna 2018.”

– Suomen arvomaailman seuraavan sadan vuoden elementtejä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen torjunta, kestävän kehityksen agenda, tasa-arvo, vihapuheen torjuminen, perustulo, toimiminen rauhanrakentamisen suurvaltana, hän listaa.

Vihreiden presidenttiehdokas muistuttaa, että Suomen iso tarina luotiin jo ennen maan itsenäistymistä. Haavisto muistuttaa monien tehneen töitä Suomeen uskoen, vaikka he eivät koskaan ehtineet nähdä itsenäistä Suomea.

Haavisto käsittelee Suomen historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta tuoreessa Lipunnosto ja räätälin viisaus -kirjassaan. Tasavallan presidenttinä hän toisi ajatuksiansa kansalaisten tietoon tiedotusvälineiden kautta, sosiaalista mediaa hyödyntämällä sekä suorissa ihmisten kohtaamisissa.

Huoltovarmuudesta huolehdittava

– Maamme sisäiseen turvallisuuteen kuuluu esimerkiksi huoltovarmuuskysymykset, varustautuminen uusiin uhkiin, kuten hybridisodankäyntiin sekä kyberhyökkäyksiin, vihapuheen sekä järjestäytyneen rikollisuuden estäminen ja katuturvallisuudesta huolehtiminen, Pekka Haavisto linjaa.

Presidenttiehdokkaan mielestä maamme sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä on tärkeää vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä.

Haavisto nostaa yhteiskuntamme suuriksi uhkiksi eriarvoistumiskehityksen ja ympäristöongelmat.

– Ne ovat myös globaaleja ilmiöitä, hän huomauttaa.

Presidenttikandidaatti korostaa ihmisten syrjäytymisen olevan haitallista koko yhteiskunnallemme.

– Syrjäytyminen on pahasta etenkin yksilölle, hän lisää.

Haavisto pitää erittäin huolestuttavana sitä, että viidennes 20-vuotiaista nuorista miehistä on koulutuksen, työharjoittelun tai työelämän ulkopuolella.

– Meidän on tartuttava heti nuorten ongelmien ratkaisemiseen. Nuorissa on Suomen tulevaisuus.

Haavisto on kohdannut viime aikoina paljon niin syrjäytyneitä kuin syrjäytettyjäkin nuoria.

– Näiden nuorten näkökulmasta Suomi voi olla hyvin masentava maa, joka ei anna nuorelle toivoa, hän suree.

Hänen mukaansa nuorisotakuu on tärkeä keino nuorten pitämisessä kiinni yhteiskunnassa.

– Tarvitsemme lisäksi paljon kolmannen sektorin tukea nuorten auttamisessa, ehdokas tarkentaa.

Huoli perusrakenteesta

Pekka Haavisto on huolissaan infrastruktuurin säilymisestä koko maassa.

– Tieyhteydet, sähkö, tietoliikenneyhteydet ja postipalvelut kuuluvat pysyvän asutuksen perusedellytyksiin, hän sanoo.

Presidenttiehdokkaan mielestä myös toimivalla joukkoliikenteellä on suuri merkitys maan eri osien asuttuna säilymisessä.

– Lapset, nuoret ja vanhukset ovat joukkoliikenteen varassa, presidenttiehdokas perustelee.

Haavisto tietää esimerkiksi Postin palvelujen heikkenemisen jo vaikuttaneen vahingollisesti monen maaseutuyrittäjän liiketoimintaan.

– Maaseudulla viihtymiseen, paluumuuttoon ja uusien asukkaiden tuloon vaikuttaa kunkin paikkakunnan henkinen ilmapiiri. Kulttuurilla ja kylätoiminnalla voi olla arvaamattoman suuri merkitys viihtyisyydessä, hän pohtii.

Haaviston mielestä kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelun ajan pitäisi olla nyt ohitse.

– Suuri osa kaupunkilaisista arvostaa puhtaita ja korkealuokkaisia elintarvikkeita ja lähiruokaa. Näitä on alettu suosia myös kouluissa ja muualla suurkeittiöissä. Lähiruokatuotannossa viljelijöiden ja kaupunkilaisten etu on yhteinen. Myös huoltovarmuuden takia oma elintarviketuotantomme on tärkeä, presidenttikandidaatti korostaa.

– Viime kesä ja syksy heikkoine säineen ja huonoine lämpökertymineen olivat erityisen vaikeita monille viljelijöille. He eivät saaneet korjattua satoa pelloiltaan. Väsymys, uupumus ja masennus ovat uhanneet monia maaseudun ihmisiä. Viljelijöillä on lisäksi huoli siitä, tuoko ilmastonmuutos tullessaan entistä epävakaammat sääolot. Tämä huoli koskee kaikkia suomalaisia, Pekka Haavisto teroittaa.

Pekka Haavisto

KOKO NIMI: Pekka Olavi Haavisto

SYNTYMÄAIKA: 23.3.1958

NYKYINEN AMMATTI: Kansanedustaja

PERHEOLOT: Puoliso Antonio Flores

HARRASTUKSET: Puuveneen kunnostaminen, luonto, kirjat