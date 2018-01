Nykypäivän bussibisneksessä pärjää kovalla päällä ja lehmän hermoilla. Yksi alan isoista haasteista on osaavan työvoiman rekrytoiminen. Yrittäjät kilpailevat verissä päin taitavista ja osaavista kuljettajista.

– LAITA sinne lehteen, että Pertillä on ”kova pää”. Sillä pärjää aika pitkälle tämän toimialan pelikentällä.

Näin vertauskuvallisesti letkauttaa Pirkanmaan Tilausliikenteen yrittäjä ja toimitusjohtaja Pertti Johansson, kun häneltä kysyy, mitä ominaisuuksia vaaditaan tulosta tekevältä kuljetusalan yrittäjältä.

Kovan pään ohella tarvitaan vielä muitakin kykyjä, varsinkin tilausajoliikenteessä.

– Tämä on kestävyyslaji. Pitää jaksaa puurtaa päivästä toiseen, sillä kilpailu on todella kovaa, Johansson kiteyttää.

– Tässä bisneksessä on harvemmin pikavoittoja tarjolla, josko niitä on lainkaan, hän jatkaa.

Vanhassa laulussa sanotaan, että linja-autossa on tunnelmaa. Niin tai näin, tärkeimmäksi menestystekijäksi toimialalla on muodostunut hinta.

– Laadukasta palvelua ei voi ohittaa, mutta tosiasia on se, että hinta on alan tärkein kilpailuvaltti.

– Esimerkiksi tilausajojen asiakkaat tarttuvat useimmiten halvimpaan tarjoukseen, vaikka suhteellisen pienellä lisämaksulla he saisivat matkavälineeksi uudemman ja laadukkaamman linjurin, ylöjärveläisyrittäjä Pertti Johansson valaisee hinnan merkitystä asiakkaiden valintoihin.

Osaaville kuskeille on nyt töitä

Ylöjärveläisfirman iso liiketoiminnallinen kivijalka muodostuu tällä hetkellä palveluliikenteen ajoista sekä lisäksi myös paikallisliikenteen eli tuttavallisemmin paikkurin kyydeistä.

Ylöjärveläisyhtiön linjureita näkee nykyisin myös Tampereen Kaupunkiliikenteen eli TKL:n sinivalkoisissa väreissä.

– Meillä on kahdeksan autoa palveluliikenteessä ja muutama bussi myös paikallisliikenteessä, Pertti Johansson summaa.

Yksi iso haaste sekä Johanssonille että muille alan yrittäjille on osaavan kuskikaartin rekrytoiminen.

– Taloudellisen laman aikana työvoimatilanne oli yrittäjän kannalta hivenen parempi. Nyt kun nousukausi on taas alkanut, ihmiset palailevat omiin ammatteihinsa. Näin ollen osaavista kuljettajista on taas pulaa.

Lehmän hermoilla pärjää

Mitkä sitten ovat hyvän linjurikuskin ominaisuuksia?

– Paikallisliikenteen kuljettajalla pitää olla niin sanotusti lehmän hermot. Kaikkea kommentointia ei pidä ottaa henkilökohtaisesti, muuten pää voi hajota.

Pirkanmaan Tilausliikenteen tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Yhtiö jatkaa esimerkiksi Tampereen paikallisliikenteen yhtenä liikennöitsijänä ainakin vuoteen 2025 asti. Pärjääminen edellyttää toki kovaa työntekoa ja osaavia kuljettajia.

– Nykyinen tuloksemme pyörii kuljetusalan keskiarvon yläpuolella. Siitä on hyvä jatkaa kohti tulevaisuuden haasteita, Pertti Johansson visioi.

Ylöjärveläisyhtiö aikoo pitäytyä Tampereen kaupungin paikallisliikenteessä, eikä havittele linjoja muista kaupungeista.

– Tampereen paikallisliikenne tarjoaa meille sopivasti työsarkaa. Se on meile hyvä pelikenttä, Johansson linjaa.