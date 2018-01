Vastine: Kouluruoka paremmaksi (3.1.)

Kahdeksasluokkalaisella on jo ainakin seitsemän vuoden kokemus kouluruokailusta. Joten kirjoittajan kokemusasiantuuttijuutta en kiistä. Hienoa lukea, että makuasioistakaan ei kiistellä vaan tyytymättömyyden syy on kokemus puutteista ravitsemuksellisuudessa.

Jäin kaipaamaan kuitenkin näyttöä kokemuksen pohjaksi ja löysin netistä vko 2/ 2018 Ylöjärven ruokalistan. Ma: Lihakeitto, Ti: Tonnikalapasta, Ke: Jauhelihakastike, To: Kinkkukiusaus, Pe: Porkkanapyörykät.

Mitenköhän oppilaat arvioivat etukäteen tämän ruokalistan tukevan jaksamista?

Kirjoittaja vihjaa, että keittäjille valittaminen ei ole auttanut. Onko valittaminen valittamalla joskus auttanut johonkin?

Mitäs jos olisi mahdollisuus kokeilla antaa rakentavaa kritiikkiä? Yksin oppilaan ei hommaan kannata edes ruveta, mutta aloitteen tekijä voi olla yksikin oppilas.

Ja hommaa saa tehdä ihan kouluajalla! Siihen velvoittaa muun muassa Tampereen kaupunkiseudun peruskoulun opetussuunnitelma: ”Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.”

Kouluruokailusuositus vuodelta 2017 antaa käytännön neuvoja osallistumiseen sekä myös kuvia kouluruokailun malliaterioista.

Jos oikein innostutaan, niin koulu voi nimittää kouluruoka-agentteja vaikuttamaan koulun ruokailuun! (www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/kouluruoka-agentin-kasikirja/mika-kouluruoka-agentti).

Veikkaan, että näillä työkaluilla löytyisi keino saada se muutama sentti enemmän jokaisen oppilaan kouluruokaan sekä myös löytyisi vaikuttavin tapa käyttää ne sentit. Sillä perustelut, että kouluruoka auttaa jaksamaan paremmin on erittäin hyvä!

Maistuvaa ja vaikuttavaa vuotta 2018!

Aloita tekemällä välttämätön, sitten tee se mikä on mahdollista, ja pian teet mahdottomia. — Fransiskus Assisilainen (1181-1226)

MAARIT LAURINEN

Kouluruokatietopankki