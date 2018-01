Kiitos asiallisesta palautteesta Pyry Parvikko

Kehyskuntien yhteinen ruokalista on koottu niin, että ruokalajeja on vaihdellen ja pääraaka-aineet toistuvat säännöllisesti. Esimerkiksi kerran viikossa on keittoruoka ja kerran viikossa kalaruoka.

Keittoruokapäivät ovat yhtä lailla täysipainoisia ja ravitsevia, kuin muutkin ruokapäivät. Keiton kanssa on aina ollut tuoreleipää. Tästäkin huolimatta lisäyksenä syyspuolen ruokalistaan, lisäämme kevään ajaksi keittopäiviin tuorepalaa tai hedelmää.

Koulujen tapahtumat ja muut poikkeustilanteet, joita tähän myöhäissyksyyn on meidän koulun osalle sattunut monia, aiheuttavat muutoksia ruokalistaan. Poikkeustilanneruokailut on kaikkein helpoin hoitaa keittoruokapäivien sijoittelulla näihin päiviin.

Puuro on suurimmalle osalle oppilaista hyvin mieluista ja on useana vuonna löytynyt oppilaiden toiveruokaviikon ruokalistalta.

Koulun lounas kattaa yhden kolmasosan päivän energiatarpeesta. Hyvä aamupala auttaa jaksamaan lounaaseen asti. Syöty lounas auttaa jaksamaan koulupäivän loppuun.

Kaikki palaute on tervetullutta. Hyviä ehdotuksia otetaan aina vastaan.

MERVI TILLI

suurtalousesimies

Ylöjärven Yhtenäiskoulu

SIRPA HEIKKILÄ

ruokapalvelupäällikkö

Ylöjärven kaupunki