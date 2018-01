Tiedetään, tiedetään, ei voi, ei mahdu, ei pysty

Niin mikä? No koirapuisto Ylöjärven keskustaan. Olen tästä aiheesta joskus jo kirjoittanut ja onpa taidettu tehdä valtuustoaloitekin. Aina asia on tyssännyt. Milloin ei löydy paikkaa, milloin ei rahaa.

Ylöjärvellä on varmasti satoja ellei tuhat koiran omistajaa. Merkittävä osa heistä asuu asemakaava-alueella, missä koiran irtipito on kielletty. Tästä syystä koirapuisto on välttämätön ”liikuntapaikka” aivan samalla tavalla, kuin on mm. nyt vireillä oleva jalkapallohalli. Molempia tarvitaan, koska käyttäjiä on paljon.

Voitaisiinko nyt vihdoin kaupungin teknisellä puolella ryhtyä tuumasta toimeen ja toteuttaa koirapuisto Kirkonseudulle. Olen ehdottanut paikaksi mm. Keihäsniemen tien päässä olevaa joutomaata. Pienellä pusikoiden raivauksella alueelle saisi koirapuiston. Joka vielä olisi erittäin käytetyn kävelytien varrella.

Tiedän hyvin, että tämäkin hanke pitäisi olla kaupungistrategiassa, sen toimintaohjelmassa, maapoliittisessa ohjelmassa eli MAPSTOssa ja teknisen puolen työsuunnitelmassa. Tämän byrokratiaviidakon läpi koirapuistoa ei näy.

Uskoisin että poliittista yhteisymmärrystä hankkeelle löytyy, joten voisiko asian nostaa esiin Kehittämistoimikunnassa ja pistää asiaan vauhtia.

Ps. Ajan tässä omaa asiaani, sillä meillä on cockerspanieli, joka haluasi välillä telmiä vapaana.

RAUNO KESSELI,

kaupunginvaltuutettu (vas.)