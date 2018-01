Iskun Valo-joukkueen tarina lopussa

Ylöjärven Iskun voimistelujoukkue Valo kertoo jättävänsän hyvästit joukkueen yhteiselle voimistelutaipaleelle.

Onnistumisia ja epäonnistumisia, iloa, surua, naurua, kyyneleitä, voittoja, pettymyksiä, uuden oppimista ja itsensä ylittämistä. Näin joukkue kuvasi tunnelmiaan.

Vuosien varrrella joukkue on saanut nauttia lukuisista suurista tunteista ja mahtavista kokemuksista.

Tärkeintä kuitenkin on se yhteinen matka, joka yhdessä ollaan kuljettu ja jonka aikana jokainen on kasvanut ja kehittynyt niin voimistelun kuin myös muiden elämän osa-alueiden saralla. Joukkueesta on kasvanut kaikille toinen perhe, jonka antama tuki toisilleen on siivittänyt eteenpäin niin hyvinä kuin vähän huonompinakin aikoina. Vaikka yhteinen voimistelu-ura päättyykin, on ystävyys ikuista, joukkue tiedottaa.