Ojansivu taisteli maaliin Tour De Skillä

Antti Ojansivu ylsi lopulta sijalle 35 vaativalla Tour De Skillä. Ojansivu oli sijoituksissa paras suomalainen.

Hyvää kautta hiihtävä Ojansivu jäi kärjestä lopulta 11 minuuttia 29 sekuntia. Kusti Kittilä oli kilpailussa sijalla 37 ja Ari Luusua 40:s. Sveitsin Dario Cologno hiihti Tour de Skin voittoon.

– Ehkä tässä nyt vältyttiin katastrofilta. Tämä viimeinen päivä oli yllättävänkin hyvä. Pariin viimeiseen päivään ei oikein mikään neste ole imeytynyt ja on ollut vatsan toiminnan kanssa aika isoja ongelmia. Eilinenkin kisa meni ihan hiihtelyksi ja Oberstdorfissa meni sauva. Tämä nyt on vähän tällaista. Mutta ainakin pääsin (mäen) päälle. Se on pääasia, Ojansivu totesi Yle Urheilulle kiertueen päättäneen nousun jälkeen.

Ojansivu aikoo vielä taistella edustuspaikasta olympialaisiin.

– Näillä näytöillä ei mennä mihinkään, mutta kyllä tässä on vielä onneksi muutama kisa jäljellä. Kuitenkin kunto on tällä kaudella ollut hyvä. Nyt se täytyy vain saada realisoitua oikeassa paikassa. Uskon, että pääsen sinne (olympialaisiin) hiihtämään, Ojansivu sanoi Ylelle.