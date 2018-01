Ulkovälkät pois!

Ylöjärven Yhtenäiskoulussa yläluokilla on pakollinen ulkovälitunti kello 13.15–13.30.

Opettajat valittavat, että heillä menee omaa työaikaa käytävien vahtimiseen, koska oppilaat eivät pysy ulkona. En tunne yhtäkään oppilasta joka nauttisi ulkovälitunnista. Joten, jos kerran oppilaita ja opettajia ärsyttää ulkovälitunti, miksi pitää sitä väkisin?

Oppilailla on yhteensä kolme pidempää välituntia, ja yksi niistä pitää kärsiä ulkona kylmässä. Olemme jo sen verran vanhoja, että osaamme kyllä itse päättää missä välituntimme vietämme. Opettajat selittävät, että ”aivot tarvitsevat happea”, mutta tarvitseeko niiden aivojen jäätyä hyvän oppimiskokemuksen saamiseksi.

Opettajien ei tarvitsisi kiertää pitkin käytäviä häätämässä oppilaita vessoista. Että, jos olet oikeasti tarpeille vessassa, saatat silti saada merkinnän ulkovälitunnilla vessassa piileskelystä. Opettajat saisivat tarkistaa kokeita rauhassa, ja oppilaat saisivat ne joskus ajallaan.

Ja kun kerran nyt Suomessa asutaan, niin ulkona on 75 prosenttia vuodesta kylmä. Että siinäpäs sitten seisoskelet vartin paikoillaan ulkona kylmässä, samalla kun opettajat juovat lämmintä kahvia sisällä.

Minun ehdotukseni on: Ei ulkovälituntia tai pakollinen viisi minuuttia ulkona.

Kaikki hyötyisivät, oppilaat eivät jäätyisi ja opettajille jäisi enemmän aikaa tarkistaa kokeita. Miksi pitää väkisin jotain, joka tuottaa kaikille vain päänvaivaa?

MILJA AHOLA, 8 B

Ylöjärven Yhtenäiskoulu