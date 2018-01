Lyhyt tilinpäätös17 – Yhdessäkin18

Pari päivää sitten kääntyi kalenterissamme jo kuluvan vuoden lehti. Toivottavasti lukijoiden joulu sujui toivotulla tavalla ja uutta vuotta vastaan otettiin rennosti avoimin mielin tulevaa odotellen.

Olen kiitollinen päättyneen vuoden kokemuksista ja kaupunkilaisten luottamuksesta sekä kannustuksesta, jota olen saanut runsaasti osakseni.

Luottamustehtävän hoitaminen on paljon muuta kuin vaalimittelöissä hymyilemistä. Se on aitoa ja vilpitöntä kiinnostusta kaupungin asioista, se on kiusallistenkin asioiden puheeksi ottamista, se on raakaa tekemistä sekä ennen kaikkea itsensä likoon laittamista.

Tässäkin työn tulokset palkitsevat, kiitos mahdollisuudesta olla tekemässä tätä työtä.

Kaikki tehdään kuitenkin yhdessä ja vuonna 2017 oli paljon merkityksellisiä kohtaamisia ja tilanteita, joissa mukana olleena on hyvä lausua kiitos – kaikille yhteisesti ja yhdessä. Nyt on vuoden 2017 tilinpäätöksen aika!

+++++

Itsenäisyytemme juhlavuotta juhlittiin teemalla Yhdessä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvaan sopii erittäin hyvin punaiseksi langaksi Yhdessä. Tällä toimintaperiaatteella on aloitettu kuntavaalien jälkeen uusi valtuustokausi, uusilla kokoonpanoilla.

Uusi kaupunginhallitus on aloittanut työskentelynsä keskustelevalla otteella. Alle kaksi tuntiset kokoukset olivat syksyllä harvinaisia, sillä tiedon jano ja monipuolinen asioiden tarkastelu ennen päätösten tekemistä on erittäin hyvä asenne hallitusjäsenille.

Keskustellen ei aina päästy yhdenmukaiseen lopputulokseen, mutta demokraattisessa päätöksenteossa äänestäminen on yksi työkalu ja sen jälkeen pulinat pois.

Valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoontui kuukausittain valmisteltavien asioiden äärelle ja työskentelytapa nähdään edelleen tärkeänä. Puheenjohtajiston kokous on paikka jakaa mielipiteitä ja auttaa ymmärryksen löytämisessä.

+++++

Valtuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen on hienosti tarttunut vaativassa tehtävässä nuijan varteen ja yhteistyömme on käynnistynyt loistavasti. Tietoinen yhteistyön rakentaminen on osa onnistumista unohtamatta mahdollisuutta olla asioista eri mieltä, mikä ei ole tarkoittanut kuitenkaan erimielisyyttä.

Uusissa valtuutetuissa on valtava määrä potentiaali yhteisten asioiden hoitamiseen. ”Koko kaupungin asioiden hoitajaksi” on kasvuprosessi, tälle polulle toivoisin kaikkien löytävän valtuustokauden aikana.

”Yhden asian- hoitaja” toistaa itseään ja kyllästyttää kuulijansa sekä siltarumpu-poliitikon uskottavuus jää suppeaksi.

Koko kaupunki- ajattelu on mahdollista, jos haluaa tarkastella asioita kokonaisuuksien kautta.

Olen ilolla pistänyt merkillä, että uusia kykyjä on kasvamassa jokaisessa valtuustoryhmässä. Tämä on erittäin hyvä suunta. Olen pyrkinyt jakamaan omia kokemuksiani ja rohkaisemaan muita.

Omista mokista voi oppia ja jakaa opit toisten käyttöön. Ehdotan päättyneen vuoden Yhdessä- teeman jatkamista myös kuluvana vuonna, koska teema ei kulu käytössä.

+++++

No, mitä tehdään vuonna 2018 Yhdessä? Mielenkiintoista on strategiatyömme jatkuminen heti tammikuussa. Se on yhteinen merkittävä ponnistus ja näytön paikka, kun eri puolueiden näkemykset yhteen sovitetaan nuotittamaan valtuustokautemme työtä.

Strategiatyö ei tunnu kiinnostavan kaikkia ja siihen käytettävää aika turhauttaa. Strategia on tärkein työkalu ja ohjenuora valtuutettujen työskentelylle ja siksi sen soisi kiinnostavan ihan kaikkia.

Lautakuntarakenteen ja johtamisjärjestelmän selvittely on myös ajankohtaista. Lautakuntia on kaupungissamme liikaa ja työskentelytavoissa on edelleen kehittämisen varaa. Siinä haasteita yhdessä pohtimiselle.

+++++

Näen todella tärkeäksi kaupunkimme keskustan kehittämisen ja tiivistämisen.

Tähän liittyvät keskeisesti Teivon alueen jalostaminen asuntoalueeksi, raviradalle uuden toimintakeskuksen rakentaminen kaupunkiimme ja ratikkaliikenteen suunnittelussa mukana kulkeminen.

Nämä ovat pitkän aikavälin suunnitelmia, joissa on vielä paljon kysymysmerkkejä. Tästä huolimatta suunnitteluissa pitää olla mukana aktiivisella otteella katsoen tulevaisuuteen, sillä vetovoimaisella asuinalueella ja hyvillä liikenneyhteyksillä taataan kaupungin kehittyminen.

Lyhyemmän aikavälin tavoitteina näkisin kirjaston vieressä olevan peltoalueen hyödyntämisen aktiiviseen käyttöön esimerkiksi monitoimipuistona, jossa voisi viheralueen keskellä harrastaa erilaisia aktiviteetteja.

Lisäksi junaradan yli pitäisi saada kevyen liikenteen kulkuyhteys koulutuskeskus Valolle alueen saavutettavuuden ja arjen turvallisuuden lisäämiseksi.

+++++

Palvelurakenteiden uudistuksiin liittyen ajattelin olla kirjoittamatta sotesta sanaakaan. Pakollisen ja silti vielä melko tuntemattoman sotemuutoksen edessä totean Tuntemattoman sanoin ”se on korkeemmas käres” ja alkanut vuosi näyttää muutoksen lopullisen suunnan aikatauluineen.

Aktiivinen vaikuttaminen tapahtuu ennen pitkää osana maakuntavalmistelua Pirkanmaalla. Hyvin alkaneelle alueelliselle työllisyyskokeilulle pitää saada jatkoaikaa tämän vuoden aikana, jotta kokeilun positiiviset tulokset ovat hyödynnettävissä ja toimintamalli vakiinnutettavissa osaksi kuntien työllisyydenhoitoa.

+++++

Pidetään tavoitteet korkealla, sanoitetaan ne ja kuljetaan niitä kohti. Hyvää alkanutta vuotta 2018 meille kaikille Yhdessä!

KATJA LUOJUS

kaupunginhallituksen

puheenjohtaja

kaupunginvaltuutettu (kok.)