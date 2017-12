Pakollinen Trumpista

Joulurauha lienee ja paremmalla puolella. Ihmisten ei kannata laittaa päätä pensaaseen. Politiikan realiteetit eivät helposti muutu. Yhdysvaltain presidentin toimikausi on suhteellisen lyhyt eli neljä vuotta. Lisäksi kaudet on rajattu kahteen. Jokainen itseään kunnioittava poliitikko tietysti pyrkii varmistamana jatkokauden. Keinot eivät aina ole niin kunnioitettavia.

Kansalaiset arvostavat vahvaa presidenttiä. Suomessa tuntuu lähes kokonaan unohtuvan se näkökulma, että osa venäläisistä arvostaa kovasti omaa presidenttiään. Suomalaisilla on oma presidentinkaipuunsa. Tästä on esimerkkinä istuvan presidentin erittäin korkeat kannatusluvut. Voima antaa pohjaa kannatukselle. Voima on osin kuvitteellista. Väkivaltaa voi tavallaan ihannoida.

Jos presidentti on rapakon takana vaikeuksissa, niin silloin kannattaa olla hereillä. Missä mahtaa syttyä seuraava sota? Ei kovin kaunis ajatuskulku, mutta politiikan tosiasiat ovat tosiasioita. Sodan sijasta myös muu riittävän poikkeuksellinen tapahtuma vie kansan mielenkiinnon pois mahdollisista sisäpoliittisista ongelmista.

Kaikkien itseään kunnioittavien mediassa toimivien pitää kirjoittaa edes jotain Trumpista. Palstamillejä tuli jo ennen vaaleja niin paljon, että varmaan itse Vesa Keskinen on kateellinen. Amerikkalainen alatyylinen kampanjointi jo itsessään on erikoista. Kilpailija käytti pelkkää etunimeä Donald. Hillary varmaan koetti verrata Aku Ankkaan. Trump itse kehui miehuutensa kokoa. Anna minun kaikki kestää.

Yksi erikoinen vedenjakaja oli sitten vaalit tuloksineen. Tai itse asiassa mikään ei muuttunut. Massiivinen kirjoittelu sen kuin jatkuu. Massiivinen kritiikki osin tukahduttaa itseään. Jos kerran asiat ovat niin huonosti, niin sitten meidän kannattaa pelätä sotaa.

Yhdysvallat ei ole diktatuuri. Jopa Trump on vain puolueensa ehdokas. Tähän päivään mennessä uutiskynnystä ei ole ylittänyt se republikaani, joka selkeästi aikoo haastaa Trumpin. Onko tilanne sellainen, että haastajaa ei edes tule? Enemmän tai vähemmän populistisella nosteella voi vaaleissa menestyä kerran. Kysymys kuuluu, että pääseekö poliittista mannaa nauttimaan toisen kerran.

Vanhoille puolueille voi antaa yksinkertaisen neuvon. Kannattaa tehdä hyvää politiikkaa. Vaikeita uudistuksia pitää tehdä hieman maltillisella aikataululla ja erittäin hyvin perustellen. Muuten seuraa väistämättä populistien menestys. Sen jälkeen päätöksenteko voi olla entistä vaikeampaa. Rohkean politiikan estää usein se oman poliittisen tulevaisuutensa miettiminen.

Palataan ajatuksenjuoksun lähtöpisteeseen. Huonoa sisäpolitiikkaa voi korvata näkyvällä ulkopolitiikalla. Tämä on mahdollista suurvallan tapauksessa. Trump pysyy esillä.

marko@markotaipale.fi