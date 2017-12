Ylöjärvi etunenässä hyönteisruokabisnekseen

Ensimmäisten joukossa hyönteisruokatuotantoon lähtenyt ylöjärveläisyritys näkee uutuusilmiön tulleen pysyäkseen.

Toimitusjohtaja Tero Sivula haukkaa nakkia Veljekset Mattila -lihanjalostamon hallissa. Muttei ihan tavallista vaan heinäsirkoista tehtyä.

Hyönteiselintarvikkeiden myynti tuli näet marraskuun alussa luvalliseksi, ja Veljekset Mattila hyppäsi markkinoille. Lihafirma kun katsoo parhaaksi seurata kulutuskäyttäytymisen muutoksia ja uusia proteiininlähteitä.

– Uudistuminen ja ajan hermolla pysyminen on tärkeää. Eivät meitä pelkät keittokinkku ja lenkkimakkara elätä.

Ilmiö nosteessa

Hyönteisruokailmiö on päässyt vauhdilla alulle, sillä elintarvikeviranomaiset reagoivat kuumaan puheaiheeseen ripeästi.

Valmistajat eivät kuitenkaan ole vielä sankoin joukoin kirineet markkinoille, joskin kiinnostuneita on paljon. Veljekset Mattila on siis ensimmäisten joukossa, ja se on myös eniten hyönteisruokaa valmistava suomalaislaitos.

– Suuret kaupan alan toimijat kyselivät tuotteita. Ja onhan ensimmäisenä markkinoilla olijoilla pieni etu. On myös mielenkiintoista olla ensimmäisenä mukana, Sivula perustelee yrityksen varhaista kiinnostusta ja ynnää firman myös uskovan hyönteisbisneksen ekologisuuteen ja eettisyyteen.

Ostajat ovat kuitenkin jo lämmenneet asialle. Kaupan alalla kysyntä on jo suurempaa kuin mihin tuotantokapasiteetit vielä yltävät. Tutkimusten perusteella 70 prosenttia suomalaisista on valmiita ottamaan hyönteiset ruokavalioonsa.

– Ei kauppoihin oteta vähin perustein uusia tuotteita. Suomalaiset ovat uskomattoman avoimia tälle asialle, Sivula toteaa.

Toki asenteita on laidasta laitaan, ja Sivula on kuullut epäilevistäkin kommenteista. Kukaan ei kuitenkaan ole hänelle hämmästellyt yrityksen uutta askelta. Ja eräskin kasvissyöjä muutti kantaansa tovin keskustelun jälkeen.

– Ymmärrän toki, etteivät kaikki syö kaikkea.

Paljon taustatyötä

Hyönteisbisnekseen ei toki hypätä noin vain. On tunnettava lainsäädäntö ja riskit, kuten ristiallergia, jota voi koitua vaikkapa äyriäisallergikoille.

– On tehtävä esimerkiksi suunnitelmat hyönteisraaka-aineen erillään pitämisestä muista raaka-aineista ja huolehdittava pakkausmerkinnöistä.

Tietysti tarvitaan myös paljon tuotekehitystä, kun käsillä on ihan uudenlainen raaka-aine.

Pieniä laiteinvestointejakin Veljekset Mattila on tehnyt, mutta tulevaisuudessa on edessä suurempaa. Hyönteisiä kasvattava Pohjolan hyönteisjalostus perustaa ylöjärveläisyrityksen kupeelle prosessointilaitoksen kesään mennessä. Vuoden sisällä avattavaksi on suunnitteilla myös pieni showfarmi, jossa kasvatetaan hyönteisiä kehitystä, testausta ja esittelyä varten.

Suuri mullistus

Sivula povaa hyönteisbisnekselle ihan oikeaa jalansijaa eikä vain hetken hurmosta.

– Siitä on ennustettu isoa trendiä ensi vuodelle, ja Jenkeissä on jo menossa suksee. Jatko on kiinni tuote- ja hintakehityksestä, mutta vaikka myynti laskisi, niin kyllä hyönteistuotteet tulevat olemaan merkittävinä kaupan hyllyssä.

Ammattilainen kertoo kaupan alalla puhuttavan, että hyönteisbisnes on sen suurin mullistus 2000-luvulla.

– On tämä aika iso juttu. Ja kyllä tästä ihan oma teollisuuden alansa kehkeytyy.