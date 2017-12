Sosiaalisesta mediasta haittaa?

Vaikka sosiaalisessa mediassa ja internetissä on paljon hyviä puolia, mielestäni viime aikoina kuitenkin sosiaalisesta mediasta on kehittynyt varsin suuri ongelma varsinkin meille nuorille. Mielestäni ongelmana sosiaalisessa mediassa on paljon ilmennyt nettikiusaaminen ja erilaisten juorujen ja epätodellisten asioiden levittäminen. Sosiaalinen media ja internetin käyttö ovat mielestäni menneet liiallisuuksiin muun muassa koulussa.

Emmekö me jaksa olla edes tuntia erossa puhelimesta? Mielestäni puhelimen käyttö esimerkiksi koulussa kertoo riippuvaisuudesta sosiaaliseen mediaan ja puhelimeen. Olen huomannut tätä tapahtuvan omassa luokassanikin. En myönnä ettenkö itsekään koskaan olisi käyttänyt tunneilla esimerkiksi puhelinta.

Ei kuitenkaan pidä unohtaa sosiaalisen median ja internetin hyviä puolia, sillä sosiaalisen median välityksellä on helppo pitää yhteyttä esimerkiksi kavereihin ja sukulaisiin. Internet on hyvä tiedonhakuun ja koulutehtäviin.

Puhelimen liiallisesta käytöstä on tullut ainakin minulle häiritsevää, kuten varmasti myös monille muille myös, joten mielestäni jokaisen meidän olisi syytä miettiä omaa toimintaamme sosiaalisessa mediassa ja oman puhelimemme käyttöä. Miksi et voisi pitää puhelinta poissa edes oppitunnin aikana? Myös mielestäni vanhempien olisi syytä tietää mitä nuori puhelimellansa tekee.

Myös sinä voisit miettiä puhelimen käyttöäsi. Mitä jos seuraavan kerran jättäisit sen ilkeän viestin laittamatta tai laittaisit puhelimen pois oppitunnin ajaksi. Näin meillä kaikilla on mukavampi opiskella koulussa. Näin saamme myös sosiaalisesta mediasta kaikille hyvän paikan ja hauskan tavan pitää yhteyttä muihin ihmisiin.

SANDRA KONTTINEN

Ylöjärven Yhtenäiskoulu 8. b