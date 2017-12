Joulukirje Unelmatuvan vaiheille

Poliisi kyselee tiedotteessaan, onko joku mahdollisesti nähnyt kenenkään liikuskelevan Unelmatuvan vaiheilla lauantain vastaisena yönä 9. joulukuuta. Minä en ole nähnyt, mutta jos siellä joku liikkui tai ehkä useampikin, niin heille minulla nyt olisi asiaa.

Tiedän, että sinulla on nyt levoton mieli ja pelko siitä, että mitäs jos joku onkin nähnyt. Ehkä vasta tämän julkisuuden myötä olet huomannut, että Unelmatuvalla ei palanut vain rakkaudella tehtyjä villasukkia ja muita käsitöitä, vaan siinä meni samalla satojen ihmisten tärkeä kohtaamispaikka.

Siellä moni sai purkaa elämänsä suruja ja huolia ja iloita ystävistä. Se koko pieni tupanen oli vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroilla siihen rakennettu ja sen ainoana tarkoituksena oli olla auttamassa toisia.

Vaikka tupaa ei enää ole, voisi se silti vielä sinuakin auttaa. Olen Ylöjärven eläkkeellä oleva pappi, jo vanha rovasti, ja samalla yksi niistä tuvan vapaaehtoisista.

Olen usein nähnyt, kuinka elämän toivottomistakin umpikujista selvitään ja sellaisessa selviytymisessä haluaisin tarjota apuani. Uskon todella, että voisin sinua ihan oikeasti auttaa.

Saattaisit yllättyä, jos ottaisit minuun yhteyttä. Olisin valmis olemaan apunasi ja tukenasi asian selvittelyssä ja auttamassa ihan käytännöllisissä elämän ongelmissa oli ne sitten mitä sorttia tahansa.

Jos siis kyselet, onko mitään enää tehtävissä, niin kyllä on, paljonkin. Koko tulevaisuus on pelastettavissa.

Minut tavoittaa vaikkapa puhelimella 040 551 9182 eikä minulla ole virka-aikaa.

Hyvää joulua sinulle toivottaen,

RISTO TAKKINEN

Ps: Seurakunnasta löytyy muitakin, jotka ovat valmiit tekemään saman