Joulu on Alkollekin vuoden kohokohta

Alko elää nyt vuoden kiireisintä aikaansa. Kuusijuhlan alla kasvava punaviinin, oluiden, kuoharin ja jälkiruokaviinien kysyntä kielii perinteistä, trendeistä ja kasvavasta kiinnostuksesta ruokaan. Kurkkaa myös vinkit näiden juomien valintaan tämän uutisen kainalojutusta.

Viime viikkoina Ylöjärven Alkon ovi on käynyt tiuhaan. Vilkastuminen alkoi perinteisesti joulun lähestyessä ja veronpalautusten kilahtaessa tileille, ja tänä vuonna erityispotkun toi vielä juhlavuoden itsenäisyyspäivä.

– Ostetaan lahjoja ja ollaan hyvissä ajoin liikkeellä, palvelupäällikkö Jukka Yrjänheikki toteaa jouluhankinnoista.

– Ja glögikauppa on käynyt vilkkaana nyt, kun on ollut lunta maassa, valikoimamestari Mikko Halmetoja ynnää.

Joulunaluspäivinä kuhina vain kasvaa, ja kaksikko povaa ruuhkaa riittävän aina viimeiseen aukiolotuntiin ennen joulua.

Myynti tuplaantuu

Joulun tienoo onkin Alkon vuoden suurin seosonki. Kahtena joulunalusviikkona myynti kaksinkertaistuu normaalista, ja perään saman sesongin jatkeeksi tulee vielä uusivuosi.

– Joulu on monelle vuoden tärkein juhla, Halmetoja selittää.

– Joulukausi kestää kauan, ja siihen varaudutaan ajoissa. Vaikkapa pääsiäinen tai vappu on yhden tai parin päivän juttu, Yrjänheikki vertaa.

Ylöjärven pitkäripainen on varautunut ykkössesonkiin palkkaamalla joulumyyjän ja venyttämällä vakihenkilökunnan työaikoja. Varastoja on pidetty kuun alusta asti ekstrarunsaina. Taannoin oli myös koulutus kauden tuotteista.

Joulun alla valikoimaan on tullut sesonkituotteita, joista osa on kaupan vain kuusijuhlan tienoon. Myös jouluun sopivien perustuotteiden määrää sekä lahjapakkauksia on lisätty.

Myymälään joulun tuntua tuovat sesongin esillepanot, mutta viime vuosina koristelut ovat jääneet sikseen. Muissakaan Alkoissa niitä ei suosita kuin kenties kuusen verran.

– Nykyään mennään pelkistetymmin, myymäläkonseptilla. Takavuosien joulukravateistakin on luovuttu, Halmetoja virnistää.

Punkku on kunkku

Kuusijuhlan selkein suosikki on punaviini. Sen myynti kasvaa sesongin aikana 120 prosenttia. Erityisesti intoudutaan ostamaan kalliita viinejä. Valkoviinejäkin jouluun ostetaan, mutta niiden myynti kasvaa maltillisemmin kuin punaviinien.

Suhteellisen vähän muun vuoden aikana myytäville portviineille ja jälkiruokaviineille joulu on tärkein sesonki. Myös konjakkien ja muiden kypsytettyjen väkevien juomien myynti kasvaa jonkin verran.

Oluiden, erityisesti tummien, myynti kasvaa joulun vaiheilla rutkasti, ja moni harrastaja hankkii maistelumielessä useaa sorttia.

Kuohuviinejäkin ostetaan joulupöydän juhlistukseksi, ja eritoten niitä halutaan tietysti uuteenvuoteen.

Osa näistä valinnoista on perinteisiä, mutta osassa näkyy juomatottumusten muutoksia: oluttrendi kuplii, alkoholittomia ja luomujuomia on alettu enenevästi suosia, kuohari on tuotu ruokapöytäänkin, alkoholikulttuuri on astunut miedompien suuntaan ja jouluun hamutaan yhä laadukkaampaa.

Alko-kaksikon mielestä suomalaisten joulujuomat kertovat halusta satsata lahjoihin ja jouluateriaan.

– Ruoanlaiton harrastaminen on yleistynyt ja sitä myötä kiinnostus ruoka-juomayhdistelmiin. Tämähän menee Suomi 100 -teemaan ”syödään yhdessä”. Sitähän joulu on, Halmetoja tuumii mielissään.