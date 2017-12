Suuren pipari- ja glögitestin voittajat edustavat perinteisiä makuja

Ylöjärven Uutisten kokoama makuraati arvioi kauden parhaat piparit ja glögit. Jouluisten makujen puuttuessa ei pisteitä herunut, ja tästä kärsivät etenkin glögit.

Joulun alla moni tuskailee kaupan hyllyjen välissä saman kiperän kysymyksen äärellä: mitkä ovat joulun parhaat maut? Glögejä ja pipareita tulee vuodesta toiseen lisää – samalla kuitenkin suosikkimaut pitävät pintansa. Makuraatimme testasi, miten merkit pärjäsivät vertailussa. Mukana on perinteisiä suosikkeja, tämän kauden uutuuksia ja luomuvaihtoehtoja.

Makuraati suoritti testin sokkona, eli maistelijat eivät tienneet etukäteen pipareiden tai glögien merkkejä, hintoja tai pakkausdesignia. Ennen varsinaisen maistelun alkua raatilaiset kuvailivat omia makutottumuksiaan. Kaikki olivat yksimielisesti samoilla linjoilla siitä, että pipari ei saa olla muodoltaan liian paksu tai koostumukseltaan liian tiivis. Keveys, kosteus ja tarpeeksi vahvat maut takaavat raadin mukaan piparkakulle hyvät pisteet. Glögi puolestaan ei saa olla liian makeaa, ja senkin on oltava maultaan tarpeeksi vahva. Ennen kaikkea makuraati korosti, että glögin on maistuttava joululta ja ehdalta glögiltä – muuten se on vain mehua.

Piparkakku, 1) Nyåkers: Ekologiska Pepparkaksfigurer, 300 g, 5/5

Maku on erinomainen ja voimakas. Aito kotona leivotun piparin maku ja joulun tuoksu. Koostumus on ihanan rapsakka. Myös muodosta plussaa, ei ole tavallinen kukanmallinen.

Piparkakku, 2) Kotimaista: Piparkakku, 400 g, 2,5/5

Koostumukseltaan liian paksu ja kuiva. Yksinkertainen peruspipari, ehkä jopa liian yksinkertainen. Toimisi ehkä paremmin kuorrutteen kanssa kuin pelkältään.

Piparkakku, 3) Töysäläinen: Piparkakkuja, 400 g, 2/5

Ihan hyvin maustettu, suurikokoinen peruspipari. Maku hieman mitäänsanomaton. Tulee mieleen piparit, joita joulun aikaan jaetaan eri tapahtumissa.

Piparkakku, 4) Annas: Polka, 150 g, 4/5

Kiinnostava ja erikoinen, piparmintunmakuinen pipari. Toimii kokeilunhaluisille piparifaneille, joita peruspiparit jo kyllästyttävät. Ehkä aavistuksen makea, muutaman jälkeen voisi alkaa jo tökkiä.

Piparkakku, 5) Delikatess Bakeriet: Ohuet sydänpiparit, 350 g, 2/5

Sopivan ohut mutta ei tarpeeksi kostea. Plussaa kuitenkin mausteisuudesta. Peruspipari, joka ei herätä suuria tunteita.

Piparkakku, 6): Pirkka: Piparkakku, 350 g, 3/5

Taas sellainen joulun aikaan jaettava ilmaispipari. Melko mitäänsanomaton, mutta paksuista pipareista pitävälle tätä voisi suositella. Ei ole liian kuiva ja maku on sopivan jouluinen.

Piparkakku, 7) Annas: Original Pepparkakor, 300 g, 4/5

Tämä on koostumukseltaan juuri sopiva: kostea ja ohut, eikä liian rapea. Maussa on sopivassa suhteessa mausteisuutta ja makeutta. Suussasulava!

Piparkakku, 8) Vanajan: Perinteinen piparkakku, 400 g, 1/5

Piparin sijaan tästä tulee mieleen sokerikorppu. Koostumukseltaan liian kova ja valitettavasti tämä jää makumaailmassakin muille jälkeen.

Glögi, 1) Vavesaaren tilan tumma premium -luomuglögi, Tiiviste, 0,25 l, 1/5

Ei maistu yhtään glögiltä, vaan pikemminkin mummon marjamehulta. Maku ei ole lainkaan jouluinen, ei siis sovi perinteistä glögiä hakevalle. Mehuksi hyvä, glöginä ei toimi.

Glögi, 2) Marli: Perinteinen glögi, Tiiviste, 0,50 l, 3/5

Ihanan jouluinen tuoksu! Perinteisistä perinteisin glögin tuoksu, joka hämää: se antoi odottaa paljon, mutta valitettavasti maku oli liian makea.

Glögi, 3) Blossa: Alkoholfri glögg, 0,75 l, 3,5/5

Tältä tuoksuu viltti, sohva, joulukonvehdit ja glögi -yhdistelmä. Tosi vahva maku ja koostumus, mutta liian makea. Voisi erehtyä tiivisteeksi, ja vaatisikin hieman vettä makua keventämään.

Glögi, 4) Hans Välimäen vuosikertaglögi 2017, 1 l, 2/5

Eksoottinen tuoksu. Ei sovi perinteistä glögiä janoaville: maistuu raparperimehulle enemmän kuin glögille. Maut riitelevät keskenään, ja kielelle jää raparperin jälkimaku. Liian makea eikä glögi lainkaan, vaikka ihan hyvä juoma onkin.

Glögi, 5: Wanhan Porvoon Fabriikki: glögi, 0,70 l, 4/5

Hieman mummonmehumainen, mutta selkeästi glögin makuinen. Hyvää tuoksua seurasi miellyttävä makukokemus. Hyvä perusglögi joka lähtöön. Plussaa siitä, ettei ole liian makea.

Glögi, 6) Valio: Sokeroimaton glögi, 1 l, 2/5

Vahva aromi ja täyteläinen tuoksu! Hieman liian teollisen, keinotekoisesti makeutetun glögin makuinen.

Glögi, 7) Rainbow: Glögijuoma, 1 l, 4/5

Ei liian makea, mutta hieman mehumainen ja laimea. Jos tässä olisi enemmän potkua, niin tämä olisi paljon parempi! Maultaan kuitenkin perinteinen glögi, josta tulee joulu mieleen.